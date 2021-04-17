سياسة
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القبض على قط يهرب المخدرات في أحد سجون بنما
أعلنت السلطات البنمية الجمعة ضبط هر كان مستخدماً لتهريب المخدرات قرب سجن في بنما، بعدما أثار كيس صغير معلق حول رقبته الريبة.
القبض على قط يهرب المخدرات في أحد سجون بنما
ضُبط هذا الهر الذي سمته وسائل إعلام محلية "ناركوغاتو" (القط تاجرُ المخدرات) / AFP
17 أبريل 2021

أعلنت السلطات البنمية الجمعة ضبط هر كان مستخدماً لتهريب المخدرات قرب سجن في بنما، بعدما أثار كيس صغير معلق حول رقبته الريبة.

وقد ضُبط هذا الهر الذي سمته وسائل إعلام محلية "ناركوغاتو" (القط تاجرُ المخدرات) لدى توجهه إلى حرم سجن نويفا إسبيرانزا الذي يضم أكثر من 1700 سجين في مقاطعة كولون الكاريبية على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى شمال العاصمة بنما.

وأوضح المدير العام لهيئة السجون في بنما أندريس غوتيريس أن "قطعة قماش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت تحوي رزماً عدة (...) تضم مادة نباتية وأغلفة بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض".

وأعلن المدعي العام في المقاطعة المكلف بقضايا المخدرات إدواردو رود ريغيز أن "تحقيقاً فُتح بشأن استخدام الحيوانات لنقل مواد غير قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا".

وتبيّن أن المواد الممنوعة التي كانت تُهرب عبر القط هي من الكوكايين والكراك (صخر الكوكايين) والماريجوانا.

وأشار رودريغيز إلى أن السجناء يجذبون الحيوانات إلى داخل السجن من خلال إطعامها بغية تحميلها بالمخدرات التي يرغبون في تهريبها.

وقد سُلّم الهر، وهو ذكر بالغ بوبر أبيض مرقط بالأحمر، إلى جمعية للرفق بالحيوان.

وفي بنما أكثر من 18 ألف سجين في 23 سجناً، أكثريتها تعاني اكتظاظاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها حيوانات لنقل المخدرات في الزنازين. فقد سبق أن استُخدمت طيور حمام في محاولات تهريب مشابهة.

وتشكل بنما معبراً للكوكايين المهرب من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة. وقد ضبطت سلطاتها 84 طناً من المخدرات بأنواع مختلفة سنة 2020، خصوصاً من الكوكايين، بعد مستوى قياسي من المضبوطات في 2019 بلغ 90 طناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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