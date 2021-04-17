حذّر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأجانب المقيمين في تركيا بتصاريح الإقامة من انتهاك حظر التجول المفروض في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، وخاصة أولئك الذين يتظاهرون بأنهم سياح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو السبت خلال اجتماع عُقد بمديرية الكوارث والطوارئ في ولاية إسطنبول لتقييم التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

وقال صويلو إن بعض الأجانب المقيمين في تركيا يبرزون جوازات سفرهم في أثناء عمليات التدقيق بدلًا من تصريح الإقامة، ليتظاهروا بأنهم من السياح الذين يُستثنون من حظر التجول.

وأشار الوزير التركي إلى أن صاحب الإقامة مكلف بمراعاة القواعد والقوانين التي تطبق على المقيمين.

وتابع: "أقولها صراحة، كل من يملك تصريح إقامة ويحاول استغلال هذا الأمر (إعفاء السياح من الحظر) باستخدام جواز سفره، سألغي إقامته. أنا امتلك هذه الصلاحية، ولن أتسامح معه".

وشدّد صويلو على أن القواعد المفروضة واضحة وصريحة في هذا الصدد، ولن يتم التسامح مع حالات الاستغلال للاستثناء من حظر التجول.

والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة، تطبيق إغلاق جزئي في البلاد "عبر تشديد التدابير قليلاً في أول أسبوعين من رمضان".

وأوضح أن الهدف من تشديد التدابير خلال هذين الأسبوعين تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، مؤكداً أنه لا مفر من تشديد التدابير بشكل أكبر في حال عدم تحقيق التحسن المنشود.