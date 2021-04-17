سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الداخلية التركي يحذر الأجانب أصحاب الإقامات من انتهاك حظر التجول
حذّر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأجانب المقيمين في تركيا بتصاريح الإقامة من انتهاك حظر التجول المفروض. مشيراً إلى أن بعض الأجانب المقيمين يبرزون جوازات سفرهم في أثناء عمليات التدقيق بدلًا من تصريح الإقامة ليتظاهروا بأنهم من السياح.
وزير الداخلية التركي يحذر الأجانب أصحاب الإقامات من انتهاك حظر التجول
شدّد صويلو على أن القواعد المفروضة واضحة وصريحة في هذا الصدد، ولن يتم التسامح مع حالات الاستغلال للاستثناء من حظر التجول / AA
17 أبريل 2021

حذّر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأجانب المقيمين في تركيا بتصاريح الإقامة من انتهاك حظر التجول المفروض في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، وخاصة أولئك الذين يتظاهرون بأنهم سياح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو السبت خلال اجتماع عُقد بمديرية الكوارث والطوارئ في ولاية إسطنبول لتقييم التدابير المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

وقال صويلو إن بعض الأجانب المقيمين في تركيا يبرزون جوازات سفرهم في أثناء عمليات التدقيق بدلًا من تصريح الإقامة، ليتظاهروا بأنهم من السياح الذين يُستثنون من حظر التجول.

وأشار الوزير التركي إلى أن صاحب الإقامة مكلف بمراعاة القواعد والقوانين التي تطبق على المقيمين.

وتابع: "أقولها صراحة، كل من يملك تصريح إقامة ويحاول استغلال هذا الأمر (إعفاء السياح من الحظر) باستخدام جواز سفره، سألغي إقامته. أنا امتلك هذه الصلاحية، ولن أتسامح معه".

وشدّد صويلو على أن القواعد المفروضة واضحة وصريحة في هذا الصدد، ولن يتم التسامح مع حالات الاستغلال للاستثناء من حظر التجول.

والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة، تطبيق إغلاق جزئي في البلاد "عبر تشديد التدابير قليلاً في أول أسبوعين من رمضان".

وأوضح أن الهدف من تشديد التدابير خلال هذين الأسبوعين تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات، مؤكداً أنه لا مفر من تشديد التدابير بشكل أكبر في حال عدم تحقيق التحسن المنشود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us