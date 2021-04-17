سياسة
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أردوغان: لا يحق لليونان تعيين مفتٍ للمسلمين في أراضيها بموجب معاهدة لوزان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت: إنه "يعيش نحو 150 ألف شخص من أصل تركي في تراقيا الغربية اليوم، لكن اليونان لا تعاملهم بالاحترام الذي يستحقونه كمواطنين".
أردوغان: لا يحق لليونان تعيين مفتٍ للمسلمين في أراضيها بموجب معاهدة لوزان
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التركي في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ28 لوفاة الرئيس الأسبق تورغوت أوزال / AA
17 أبريل 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت: إنه "يعيش نحو 150 ألف شخص من أصل تركي في تراقيا الغربية اليوم، لكن اليونان لا تعاملهم بالاحترام الذي يستحقونه كمواطنين".

وأضاف: "بموجب معاهدة لوزان لا يحق لليونان تعيين مفتٍ للمسلمين في أراضيها، يجب أن يتخذ هذا القرار أئمة المسلمين".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التركي في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ28 لوفاة الرئيس الأسبق تورغوت أوزال.

وانتقد أردوغان أمس الجمعة، طريقة تعامل اليونان مع الأقلية التركية المسلمة، ولفت إلى أن تركيا لا تقوم بتعيين بطريرك الروم بل يتولى تعيينه مجلس "سان سينود" الذي يتشكل من مواطنين أتراك.

وقال أردوغان إن المفتي العام في تراقيا الغربية يجب أن ينتخب بنفس الطريقة من قبل المسؤولين عن الإفتاء أو الأئمة أو ما شابه، لكن اليونان لا تتحمل ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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