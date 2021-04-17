أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قُدّمت للمواطنين في عموم البلاد لغاية اليوم.

وقال أردوغان في تصريحات، السبت، إن "منظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام الغربية تعتبر كفاح تركيا ضد وباء كورونا مثالاً يحتذى".

وأضاف: "قدمنا 20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، في وقت لم تتمكن فيه نحو 100 دولة من الحصول على الجرعة الأولى".

وأشار إلى أن تركيا باتت مكاناً يجذب مئات آلاف المرضى الأجانب سنوياً من الباحثين عن الشفاء ومواطنونا لم يعودوا يسافرون للخارج طلباً للعلاج.

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الرئيس أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة، أن تركيا ستسلم 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى ليبيا.

وتسلمت ليبيا الجرعات المتفق عليها في 14 أبريل/نيسان الجاري، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية الخاصة بمرضى فيروس كورونا.