سياسة
3 دقيقة قراءة
لأول مرة.. إريتريا تقر بوجود قوات لها في إقليم تيغراي وتعلن بدء انسحابها
أعلنت إريتريا، أمام مجلس الأمن الدولي، السبت، أنها وافقت على بدء سحب قواتها من إقليم "تيغراي" الإثيوبي، في أول اعتراف رسمي من أسمرة بتورط قواتها في الصراع، وكانت الأمم المتحدة قد سجلت ارتكاب انتهاكات ممنهجة من الاغتصاب الجنسي الجماعي بالإقليم.
لأول مرة.. إريتريا تقر بوجود قوات لها في إقليم تيغراي وتعلن بدء انسحابها
الأمم المتحدة أكدت صحة التقارير حول حدوث أعمال ممنهجة من الاغتصاب الجنسي الجماعي في الإقليم / Reuters
17 أبريل 2021

أقرت إريتريا أمام مجلس الأمن الدولي أنها وافقت على بدء سحب قواتها من منطقة "تيغراي" الإثيوبية، في أول اعتراف رسمي من أسمرة بتورط قواتها في الصراع.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المندوبة الإريترية في الأمم المتحدة صوفي تسفامريم ليلة السبت، إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرت وزارة الإعلام الإريترية نسخة منها على موقعها الإلكتروني.

وكتبت تسفامريم، في الرسالة، أن "قوات جبهة تحرير شعب تيغراي دُحرت بشكل كبير، ما دفع أسمرة وأديس أبابا إلى اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود بين البلدين"، حسب موقع " فويس أوف أمريكا" الأمريكي.

وجاء الاعتراف الإريتري بعد يوم من إبلاغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، مجلس الأمن أنه "لا دليل على انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي الإثيوبي".

كما أكد المسؤول الأممي "صحة التقارير حول حدوث أعمال ممنهجة من الاغتصاب الجنسي الجماعي في الإقليم".

إلا أن مندوبة إريتريا نفت تلك المعلومات، قائلة في رسالتها إن "الاتهامات بالاغتصاب وغيرها من الجرائم الموجهة للجنود الإريتريين ليست شائنة فحسب، بل إنها تمثل أيضاً هجوماً شرساً على ثقافة شعبنا وتاريخه".

وأكدت الأمم المتحدة، في أواخر مارس/آذار الماضي، أن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظراً للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية فإنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.

وفي 26 مارس/آذار المنصرم، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، أن إريتريا وافقت على سحب قواتها من الإقليم، دون تحديد عدد تلك القوات، التي يقدرها مراقبون بالآلاف.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في الـ28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us