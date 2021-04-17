نشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت، مقطع فيديو تظهر فيه شهادات عن تعمد الشرطة اليونانية حرق لاجئين بعد احتجازهم.

وتضمن الفيديو شهادات من أحد اللاجئين الذين أنقذهم خفر السواحل التركي أكد فيه مصادرة الشرطة اليونانية أموالهم وتليفوناتهم "ومن ثم قاموا بسكب البنزين علينا الأمر الذي أصابنا بحروق"، وفق ما قال.

وقال صويلو في تغريدة على تويتر إن “محاولة حرق الناس بسكب البنزين عليهم هي جريمة تجري تحت أنظار أوروبا“.

وأضاف الوزير التركي: “بينما تستمر أوروبا في تدليل اليونان وتبقى صامتة عما تفعله، فإنها ستدرج في التاريخ على أنها المحرض على هذا الشر“.

وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية التركي، ياوز سليم قيران، إن اليونان أعادت قسراً أكثر من 80 ألف طالب لجوء إلى المياه التركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتهكة بذلك أهم مبادئ التعامل مع المهاجرين وهو "عدم إجبارهم على العودة".

وتنقذ السلطات التركية الكثير من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/ شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.