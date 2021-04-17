سياسة
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شاهد| شهادات لسكب شرطة اليونان البنزين على لاجئين.. ووزير داخلية تركيا يعلق
أظهر مقطع فيديو محاولة خفر السواحل اليوناني حرق لاجئين في عرض البحر، وهو ما علق عليه وزير الداخلية التركي قائلاً إن “محاولة حرق الناس بسكب البنزين عليهم هي جريمة تجري تحت أنظار أوروبا“.
شاهد| شهادات لسكب شرطة اليونان البنزين على لاجئين.. ووزير داخلية تركيا يعلق
تنقذ السلطات التركية الكثير من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا - صورة أرشيفية / AA
17 أبريل 2021

نشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت، مقطع فيديو تظهر فيه شهادات عن تعمد الشرطة اليونانية حرق لاجئين بعد احتجازهم.

وتضمن الفيديو شهادات من أحد اللاجئين الذين أنقذهم خفر السواحل التركي أكد فيه مصادرة الشرطة اليونانية أموالهم وتليفوناتهم "ومن ثم قاموا بسكب البنزين علينا الأمر الذي أصابنا بحروق"، وفق ما قال.

وقال صويلو في تغريدة على تويتر إن “محاولة حرق الناس بسكب البنزين عليهم هي جريمة تجري تحت أنظار أوروبا“.

وأضاف الوزير التركي: “بينما تستمر أوروبا في تدليل اليونان وتبقى صامتة عما تفعله، فإنها ستدرج في التاريخ على أنها المحرض على هذا الشر“.

وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية التركي، ياوز سليم قيران، إن اليونان أعادت قسراً أكثر من 80 ألف طالب لجوء إلى المياه التركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتهكة بذلك أهم مبادئ التعامل مع المهاجرين وهو "عدم إجبارهم على العودة".

وتنقذ السلطات التركية الكثير من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/ شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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