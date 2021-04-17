سياسة
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عمران خان يطالب حكومات الغرب بمعاقبة المسيئين للإسلام والنبي محمد
قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن على الحكومات الغربية تجريم الإساءة إلى النبي محمد تحت غطاء حرية التعبير، ومعاقبة المسيئين للإسلام، بعد أيام من تغريدة لزعيم حزب "من أجل الحرية" في هولندا المعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، هاجم فيها شهر رمضان.
عمران خان يطالب حكومات الغرب بمعاقبة المسيئين للإسلام والنبي محمد
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني بعد تغريدة من زعيم حزب "من أجل الحرية" في هولندا المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، هاجم فيها شهر رمضان / AP
17 أبريل 2021

طالب رئيس وزراء باكستان عمران خان، السبت، الحكومات الغربية بتجريم الإساءة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت غطاء حرية التعبير، ومعاقبة المسيئين للإسلام.

وقال خان، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "أدعو الحكومات الغربية التي حظرت أي تعليق سلبي على المحرقة اليهودية (الهولوكوست) إلى استخدام المعايير نفسها لمعاقبة من ينشرون عمداً رسائلهم المليئة بالكراهية للمسلمين ويسيئون إلى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)".

وأضاف خان: "من الواضح أن أولئك الغربيين، بمن فيهم السياسيون اليمينيون المتطرفون الذين ينشرون عمداً مثل هذه الإساءات تحت ستار حرية التعبير، يفتقرون إلى الحس الأخلاقي والشجاعة للاعتذار إلى 1.3 مليار مسلم عن هذا الأذى".

وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد موجة الإسلاموفوبيا، لا سيما في الغرب، مشدداً "نطالب باعتذار من هؤلاء المتطرفين".

ووجه رسالة إلى "المتطرفين في الخارج" الذين يتعمدون إيذاء المسلمين في أنحاء العالم، قائلاً: "نحن المسلمين نمتلك أعظم محبة واحترام لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في قلوبنا، ولا نتسامح مع أي ازدراء أو إهانة".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني بعد تغريدة من زعيم حزب "من أجل الحرية" في هولندا المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، هاجم فيها شهر رمضان.

ونشر فيلدرز مقطعاً مصوراً عبر"تويتر"، بعنوان "لا للإسلام لا لرمضان.. حرية لا للإسلام".

وتضمن المقطع المصور الذي شاركه السياسي الهولندي، صوت الأذان، وعبارات "رمضان ليس من ثقافتنا، ولا من تاريخنا وليس من مستقبلنا.. أوقفوا الأسلمة، الإسلام لا ينتمي إلى هولندا".

وفي عام 2018، نظم فيلدرز مسابقة دولية حول رسوم كاريكاتورية للنبي محمد ما أثار انتقادات عالمية.

وشهدت فرنسا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حرية تعبير".

وأثارت الرسوم وتصريح ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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