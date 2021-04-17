سياسة
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طورتها شركة "أسلسان".. تسليم منظومة دفاع جوي قصيرة المدى للجيش التركي
أعلنت منظمة الصناعات الدفاعية التركية التابعة للرئاسة التركية، السبت، استمرار تسليم منظومات دفاع جوي قصيرة المدى طورتها شركة "أسلسان" المتخصصة بالصناعات العسكرية الإلكترونية للجيش التركي.
طورتها شركة "أسلسان".. تسليم منظومة دفاع جوي قصيرة المدى للجيش التركي
المنظومة الدفاعية طورتها شركة "أسلسان" المتخصصة بالصناعات العسكرية الإلكترونية / AA
17 أبريل 2021

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير، استمرار تسليم منظومات دفاع جوي قصيرة المدى محلية الصنع للجيش التركي.

وقال دمير في بيان، السبت، إن جهود تعزيز منظومة الدفاع الجوي في البلاد مستمرة.

وأضاف أن المؤسسة مستمرة في تسليم الجيش التركي منظومات دفاع جوي قصيرة المدى، بينها مدفعية عيار 35 ملم مطورة محلياً.

وأوضح أن المنظومة التي طورتها شركة "أسلسان" المتخصصة بالصناعات العسكرية الإلكترونية، تتمتع بكفاءة عالية ضد التهديدات الجوية، منها صواريخ جو أرض، وصواريخ كروز، وطائرات مُسيّرة.

مصدر:AA
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