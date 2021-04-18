سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 18 أبريل/نيسان 2021
أردوغان: بموجب معاهدة لوزان لا يحق لليونان تعيين مفتٍ للمسلمين في أراضيها، يجب أن يتخذ هذا القرار أئمة المسلمين / AA
18 أبريل 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إنه لا يحق لليونان تعيين مفتٍ للمسلمين في أراضيها بموجب معاهدة لوزان، وعمران خان يطالب حكومات الغرب بمعاقبة المسيئين إلى الإسلام والنبي محمد.

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أردوغان: لا يحق لليونان تعيين مفتٍ للمسلمين في أراضيها بموجب معاهدة لوزان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت: إنه "يعيش نحو 150 ألف شخص من أصل تركي في تراقيا الغربية اليوم، لكن اليونان لا تعاملهم بالاحترام الذي يستحقونه كمواطنين". [TRT عربي]

وأضاف: "بموجب معاهدة لوزان لا يحق لليونان تعيين مفتٍ للمسلمين في أراضيها، يجب أن يتخذ هذا القرار أئمة المسلمين". [TRT عربي]

وانتقد أردوغان أمس الجمعة، طريقة تعامل اليونان مع الأقلية التركية المسلمة، ولفت إلى أن تركيا لا تقوم بتعيين بطريرك الروم بل يتولى تعيينه مجلس "سان سينود" الذي يتشكل من مواطنين أتراك. [TRT عربي]

عمران خان يطالب حكومات الغرب بمعاقبة المسيئين إلى الإسلام والنبي محمد

طالب رئيس وزراء باكستان عمران خان، السبت، الحكومات الغربية بتجريم الإساءة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت غطاء حرية التعبير، ومعاقبة المسيئين إلى الإسلام. [TRT عربي]

وقال خان، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "أدعو الحكومات الغربية التي حظرت أي تعليق سلبي على المحرقة اليهودية (الهولوكوست) إلى استخدام المعايير نفسها لمعاقبة من ينشرون عمداً رسائلهم المليئة بالكراهية للمسلمين ويسيئون إلى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)". [الأناضول]

وأضاف خان: "من الواضح أن أولئك الغربيين، بمن فيهم السياسيون اليمينيون المتطرفون الذين ينشرون عمداً مثل هذه الإساءات تحت ستار حرية التعبير، يفتقرون إلى الحس الأخلاقي والشجاعة للاعتذار إلى 1.3 مليار مسلم عن هذا الأذى". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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