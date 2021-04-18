سياسة
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سفن حربية بريطانية تبحر للبحر الأسود في مايو لإظهار التعاطف مع أوكرانيا
قالت مصادر بحرية رفيعة لصحيفة صندي تايمز إن سفناً حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو/أيار وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.
سفن حربية بريطانية تبحر للبحر الأسود في مايو لإظهار التعاطف مع أوكرانيا
صورة إرشيفية لسفينة حربية بريطانية / AA
18 أبريل 2021

قالت صحيفة صنداي تايمز نقلاً عن مصادر بحرية رفيعة إن سفناً حربية بريطانية ستبحر إلى البحر الأسود في مايو/أيار وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت الصحيفة أن إرسال هذه السفن يهدف إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وحلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي.

وقال التقرير إن مدمرة مسلحة بصواريخ مضادة للطائرات وفرقاطة مضادة للغواصات ستغادران مجموعة مهام حاملة الطائرات البحرية الملكية في البحر الأبيض المتوسط، وتتجهان عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.

وتصاعدت التوترات بين موسكو وكييف وسط حشد للقوات الروسية على طول الحدود، واندلاع اشتباكات في شرق أوكرانيا بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين بوزارة الدفاع البريطانية للتعليق.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحيفة إن الحكومة البريطانية تعمل عن كثب مع أوكرانيا لمراقبة الوضع وتواصل دعوة روسيا إلى وقف التصعيد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله: إن "المملكة المتحدة وحلفاءنا الدوليين ثابتون في دعمنا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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