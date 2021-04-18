طورت بلدية "كارشياكا" بولاية إزمير التركية، بالتعاون مع شركة "كوديكو" للصناعات التكنولوجية، تطبيق "زووب" الذي يوفّر لسكان الولاية استخدام السيارات الكهربائية الصغيرة في تنقلاتهم.

وأوضح كريم أودابشي رئيس شركة "كوديكو"، السبت، أن الشركة تعاونت مع بلدية كارشياكا "من أجل توفير 5 مركبات كهربائية لمواطني البلدية، في مبادرة للتخفيف من الضغط على الحافلات العامة".

وأضاف: "تطبيق زووب الذي برمجته شركتنا، يتيح للأشخاص إمكانية البحث عن أماكن وجود السيارات وركوبها، داخل منطقة جغرافية محددة".

وأشار أودابشي إلى أن المركبات الكهربائية لعبت دوراً كبيراً في تسهيل الحياة اليومية للكثير من أفراد البلدية، نظراً لحجمها المناسب وسرعتها في الحركة.

وفي 2020 قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، إنه من المتوقع أن تكون هناك أكثر من مليون سيارة كهربائية على طرق تركيا بحلول عام 2030.