سياسة
1 دقيقة قراءة
"زووب".. تطبيق يتيح للمواطنين استخدام السيارات الكهربائية في تركيا
يوفر تطبيق "زووب" لسكان ولاية إزمير التركية استخدام السيارات الكهربائية الصغيرة في تنقلاتهم داخل مساحة جغرافية معينة.
"زووب".. تطبيق يتيح للمواطنين استخدام السيارات الكهربائية في تركيا
من المتوقع أن تكون هناك أكثر من مليون سيارة كهربائية على طرق تركيا بحلول عام 2030 / AA
18 أبريل 2021

طورت بلدية "كارشياكا" بولاية إزمير التركية، بالتعاون مع شركة "كوديكو" للصناعات التكنولوجية، تطبيق "زووب" الذي يوفّر لسكان الولاية استخدام السيارات الكهربائية الصغيرة في تنقلاتهم.

وأوضح كريم أودابشي رئيس شركة "كوديكو"، السبت، أن الشركة تعاونت مع بلدية كارشياكا "من أجل توفير 5 مركبات كهربائية لمواطني البلدية، في مبادرة للتخفيف من الضغط على الحافلات العامة".

وأضاف: "تطبيق زووب الذي برمجته شركتنا، يتيح للأشخاص إمكانية البحث عن أماكن وجود السيارات وركوبها، داخل منطقة جغرافية محددة".

وأشار أودابشي إلى أن المركبات الكهربائية لعبت دوراً كبيراً في تسهيل الحياة اليومية للكثير من أفراد البلدية، نظراً لحجمها المناسب وسرعتها في الحركة.

وفي 2020 قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، إنه من المتوقع أن تكون هناك أكثر من مليون سيارة كهربائية على طرق تركيا بحلول عام 2030.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us