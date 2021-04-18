سياسة
4 دقيقة قراءة
أوسكار 2021.. كيف سيقام الحفل السينمائي العريق في ظل كورونا؟
بحضور محدود وارتداء إلزامي للكمامات وسجادة حمراء "صغيرة جداً"، تعرف ملامح حفل الأوسكار في ظل الوباء.
أوسكار 2021.. كيف سيقام الحفل السينمائي العريق في ظل كورونا؟
المنتج المشارك ستيفن سودربيرغ يقول إن حفل الأوسكارهذا العام لن يكون كأي شيء أقيم سابقاً / AP
18 أبريل 2021

يقام احتفال أوسكار الـ93 حضورياً، نهاية الأسبوع المقبل، مع قيود مشددة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.

واكتفى منظمو الحفل بسجادة حمراء "صغيرة جداً"، وارتداء الكمامات إلزامياً بلا استثناءات، وقد وجهت الدعوات إلى عدد محدود لتضم مجموعة من أهم نجوم هوليوود، وتجمعهم معاً لأول مرة منذ أكثر من عام.

والحفل "لن يكون كأي شيء أقيم سابقاً"، بحسب تصريح منتجه المشارك ستيفن سودربيرغ.

و25 أبريل/نيسان الموعد المقرر الحفل، يوافق مرور أسبوع على فتح كاليفورنيا باب التلقيح لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، فيما انخفضت أعداد الإصابات بعد موجة تفشٍّ واسعة اجتاحت الولاية خلال فصل الشتاء، وحتى دور السينما تعيد فتح أبوابها.

وحول تأثير تأجيل الاحتفال شهرين، بدلاً من إقامته في شهر فبراير/شباط كالمعتاد، قال سودربيرغ: "كان مستحيلاً أن نفعل ما سنفعله، لا أدري كيف كنا سنفعله".

وأضاف المخرج في مؤتمر صحافي افتراضي: "هذا هو التعريف العملي لمحاولة بناء طائرة في أثناء وجودها في الجو"، مضيفاً أن تجربته في صناعة الأفلام أثناء الجائحة، وفيلمه المثير "كونتيغن" عام 2011، أثبتتا أنهما لا تقدران بثمن.

وسيكون في إمكان المرشحين المدعوين أن يتخالطوا بحرية في الهواء الطلق، في الفناء الخارجي لمحطة "يونيون ستيشن" الشهيرة للقطارات في لوس أنجلوس، على أن يتناوبوا بعد ذلك دخولاً إلى القاعة وخروجاً منها خلال الاحتفال.

وأشار سودربيرغ خلال حديثه من موقع توزيع الجوائز الذي لن يحضره إلا المرشحون وشركاء حياتهم ومقدّمو الاحتفال، إلى أن السجادة الحمراء التقليدية ستكون أصغر بكثير ممَّا هي عادة، في حين أن قائمة الضيوف محدودة جداً، إلى درجة أنه حتى رئيس "ديزني" بوب أيغر "لن يكون هناك".

ويتمنى سودربيرغ أن تقدم جوائز الأوسكار للعالم "لمحة عن الحياة في المستقبل، عندما يتلقى معظم الناس اللقاح، وتكون القاعدة إجراء اختبارات سريعة ودقيقة ورخيصة الثمن".

وأكّد أن الكمامات "ستؤدي دوراً مركزياً وبالغ الأهمية" في قصة الاحتفال.

وقال: "مع أن هذا الأمر سري وهكذا يُفترض أن يكون، فإن هذا الموضوع أساسي جداً في سرديات الاحتفال".

واحتفظ سودربيرغ وزميلاه المنتجان جيسي كولينز وستايسي شير، بالكثير من تفاصيل الحفل طي الكتمان، لكنهم اعتبروا أن الطابع غير المألوف والذي "يؤمل أن يكون مميزاً" لاحتفال الأوسكار في زمن الوباء "أفسح بالتأكيد الفرصة لتجربة بعض الأمور التي لم تُختبر سابقاً".

وقال سودربيرغ إن الاحتفال سيتسم "بجمالية الفيلم السينمائي" ولن يكون مجرّد "برنامج تلفزيوني"، من خلال استخدام لقطات ذات طابع سينمائي مصورة "بكاميرا على الكتف من بين الجمهور"، وتنسيقات عالية الدقة مخصصة للشاشات الكبيرة.

ومن المتوقع أن يحضر معظم المرشحين الاحتفال شخصياً، فيما أقيم موقعان في لندن وباريس يتيحان للأوروبيين الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى لوس أنجلوس بسبب القيود، المشاركة في الاحتفال ولكن فقط عبر وصلات الأقمار الصناعية المتوافقة مع المعايير المطلوبة، لا بواسطة برنامج "زووم".

فقد تعرضت بعض احتفالات توزيع الجوائز الأخيرة لانتقادات بسبب تعويلها المكثف على الاتصال بالمرشحين عن بُعد، وخصوصاً بعدما فقد دانيال كالويا الصوت لفترة وجيزة لدى إبلاغه خبر فوزه بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل في دور مساند عن "جوداس أند ذي بلاك ميسايا".

وقال سودربيرغ: "كان تطبيق زووم أمراً رائعاً، فنحن نستخدمه باستمرار، ولكن فقط في سياق هذا الاحتفال هو غير مناسب فعلاً".

وفي ضوء اعتماد مفهوم جَعْل الاحتفال أشبه بفيلم سينمائي، لم يتم الإعلان عن أي مقدّمين له، لكنّ هؤلاء الذين وصفوا بأنهم "طاقم الممثلين في الاحتفال"، سيتولون "تأدية شخصياتهم، أو... نسخة من شخصياتهم".

ومن بين المقدّمين الذين سبق الإعلان عنهم هاريسون فورد وبراد بيت وريس ويذرسبون، ومن المقرر الكشف عن المزيد قبل الاحتفال.

وسيُطلب من المرشحين أن يرووا قصصاً شخصية خلال الاحتفال الذي سيلجأ بكثافة إلى المقابلات.

وقال سودربيرغ: "لقد كانت القصص رائعة ومفيدة جداً لنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us