سياسة
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تراجع سعر وحدة بيتكوين 9.5%.. ما السبب؟
تراجع سعر أبرز وحدات العملات الافتراضية "بيتكوين" في التعاملات الصباحية بأكثر من 9.5 بالمئة أو 5931 دولاراً، بفعل عمليات جني أرباح من جانب متعاملين، بعد ارتفاع حاد، الأسبوع الماضي.
تراجع سعر وحدة بيتكوين 9.5%.. ما السبب؟
تراجع سعر وحدة العملة الافتراضية  "بيتكوين" في التعاملات الصباحية إلى 56.1 ألف دولار / Reuters
18 أبريل 2021

تراجع سعر وحدة أبزر العملات الافتراضية "بيتكوين" في التعاملات الصباحية، الأحد، بأكثر من 9.5 بالمئة أو 5931 دولاراً، بفعل عمليات جني أرباح من جانب متعاملين، بعد ارتفاع حاد الأسبوع الماضي.

وبحلول صباح اليوم، تراجع سعر وحدة بيتكوين إلى 56.1 ألف دولار، نزولاً من سعر إغلاق السبت البالغ 62.03 ألف دولار للوحدة الواحدة.

ونفذ متعاملون عمليات بيع واسعة خلال الساعات الأولى الأحد، لجني أرباح كانوا حققوها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع صعود الوحدة حينها لأكثر من 64 ألف دولار، أعلى مستوى تاريخي.

وطالما حذر خبراء ومؤسسات مالية حول العالم من التذبذب المرتفع لأسعار العملات الافتراضية، لعدم استنادها إلى أدوات تحوط كالذهب أو نقد أجنبي أو مؤسسات مالية كبرى.

وبلغت القيمة السوقية للعملة الافتراضية الأكثر شهرة 1.049 تريليون دولار، موزعة على 18.685 مليون وحدة متداولة من أصل 21 مليون وحدة مطروحة للتداول العالمي.

وتنامى الطلب العالمي على العملة الافتراضية الأبرز، رغم ارتفاع قيمتها السوقية، وسط تقارير تتحدث عن احتمالية كسرها حاجز 100 ألف دولار خلال وقت لاحق من العام الجاري.

ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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