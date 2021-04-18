سياسة
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بعد حملة تطعيم ضخمة.. إسرائيل تلغي قيد وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة
ألغت إسرائيل اشتراط وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل.
بعد حملة تطعيم ضخمة.. إسرائيل تلغي قيد وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة
إسرائيل تلغي قيد وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة
18 أبريل 2021

ألغت إسرائيل اشتراط وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل الأحد، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبياً بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كوفيد-19.

وسجلت إسرائيل انخفاضاً كبيراً في حالات العدوى والإصابة مع تلقي قرابة 54 بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم 9.3 ملايين نسمة جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك.

وألغت السلطات اليوم شرط وضع كمامات الوقاية في الأماكن المفتوحة الذي كانت الشرطة تشرف على تنفيذه منذ فرضه العام الماضي، لكن وزارة الصحة قالت إن الكمامات لا تزال إلزامية في الأماكن العامة المغلقة، وحثت المواطنين على التنقل بها.

وعاد تلاميذ المرحلة الإعدادية إلى الجدول الدراسي لما قبل الجائحة بعدما قضوا الفترة الماضية في المنازل أو حضروا بعض الفصول، لينضموا بذلك إلى أطفال دور الحضانة وتلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية الذين سبق أن عادوا إلى فصولهم.

وذكرت وزارة التعليم أنه ينبغي على المدارس الاستمرار في التشجيع على النظافة الشخصية وتهوية الفصول والحرص على أكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي خلال فترات الراحة والدراسة.

وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين في القدس الشرقية من سكانها وتقدم التطعيمات هناك.

ويتلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إمدادات محدودة من اللقاحات تقدمها إسرائيل وروسيا والإمارات وبرنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات والصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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