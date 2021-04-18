وقّعت إسرائيل واليونان، الأحد، صفقة دفاعية هي الكبرى بينهما بقيمة 1.65 مليار دولار، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يشمل إقامة مركز دولي باليونان لتدريب قواتها الجوية.

وحسب البيان، ستتولى شركة "أنظمة إلبيت" تنفيذ وتشغيل المشروع لمدة 20 سنة، دون تحديد موعد الانطلاق.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن الاتفاق يشمل تزويد اليونان بطائرة تدريب جديدة من طراز M-346، وتولي "أنظمة إلبيت" مهمة صيانة جميع طائرات التدريب طوال مدة العقد.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه اتفق مع نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس على توقيع اتفاقية تعاون أمني لبناء وتشغيل وتجهيز مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية لمدة 20 عاماً.

ووقتها، قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن وزارة الدفاع فازت بالمنافسة الدولية لإنشاء مركز التدريب.

وأوضحت أن "أنظمة إلبيت" ستُشغّل المركز وتقدّم التدريب وأجهزة المحاكاة والدعم اللوجستي اللازم، كما ستزوّد سلاح الجو اليوناني بـ10 طائرات من نوع M-346 (تسمى "لافي") تصنعها شركة "ليوناردو" الإيطالية، وتُستخدم في مدرسة الطيران الإسرائيلية.