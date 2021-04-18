بدأت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" بإنتاج الأجزاء التفصيلية لطائرة التدريب النفاثة حُرجيت بعد اكتمال مرحلة التصاميم، حيث تهدف إلى البدء في عمليات التركيب والتجميع مع نهاية العام الجاري.

وقال طونجاي تشوبور مدير برنامج طائرات التدريب بشركة توساش إن الشركة أطلقت مشروع الطائرة حُرجيت في أغسطس/آب 2017 بإمكاناتها الخاصة كمشروع لتطوير طائرات التدريب النفاثة، حسب وكالة الأناضول.

وأشار تشوبور الى اكتمال مرحلة التصميم النظري في أبريل/نيسان 2018، ومرحلة التصميم المبدئي في يوليو/تموز 2019، وأخيراً مرحلة التصميم الحرج في فبراير/شباط 2021، مضيفاً أن الشركة بصدد البدء بالإنتاج بعد انتهاء مراحل التصميم.

وذكر تشوبور أن الشركة بدأت في إنتاج الأجزاء التفصيلية للطائرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وأنها تهدف إلى إنتاج 4400 جزء تفصيلي للطائرة.

وأوضح أنهم قاموا بأعمال التصميم بما يتوافق مع كونها طائرة تدريب نفاثة، وأن الطائرة تمتلك بنية تحتية تتيح استخدامها في أدوار مختلفة.

إذ يمكن استخدامها كطائرة استعراضات جوية بدلاً من الطائرات التي يستخدمها فريق النجوم التركية، كما تمتلك البنية التحتية التي تمنحها القدرة على الهبوط والإقلاع من وإلى حاملة الطائرات التابعة للقوات البحرية (تحت الإنشاء).

ولفت إلى أنهم يهدفون على المدى القصير إلى بدء الإنتاج اعتباراً من يونيو/حزيران القادم، وكذلك بدء أعمال التجميع والتركيب في الربع الأخير من العام الجاري، وتنفيذ أول طلعة آمنة بالطائرة نهاية عام 2022. وبعد نجاح هذا الأمر ستبدأ مرحلة التسجيل والترخيص.

كما لفت إلى أنهم يهدفون إلى طرح الطائرة للاستخدام في عام 2025-2026 حال سار المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة دون حدوث أي معوقات.

مراعاة الاحتياجات الدولية

وصرح تشوبور أنهم يضعون في عين الاعتبار الاحتياجات الدولية أيضاً وليس المحلية فقط في أثناء قيامهم بأعمال التطوير، وأن هدفهم هو إنتاج طائرة يمكنها المنافسة على الصعيد الدولي، مؤكداً أنهم سيركزون في الفترة المقبلة على أنشطة الترويج والتسويق للطائرة على الصعيد الدولي.

وأردف أنهم يعملون على إنتاج نموذجين مختلفين للطائرة، وسيبدؤون عملية التركيب والتجميع في الربع الأخير من العام الجاري، وينتهون منها في الربع الأخير من العام القادم، وعندها ستبدأ الاختبارات الأرضية على النموذج الأولي، ثم اختبار تشغيل المحرك واختبار معدات الهبوط، وإجراء أولى الطلعات التجريبية بالطائرة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال تشوبور إن جهودهم مركزة على تصميم وتصنيع طائرة تدريب نفاثة، لتلبي الاحتياجات المحلية والدولية، وكذلك تلبية الحاجة إلى طائرة يمكنها القيام بمهام متعددة، منها الاستعراضات الجوية، والاستخدام كطائرة مضادة في التدريبات، وكذلك لتدريب الطيارين الذين سيقودون الطائرة المقاتلة الوطنية بعد إنتاجها.

نظام المحاكاة الهندسي

وأوضح تشوبور أنهم استفادوا كثيراً في أثناء مراحل التصميم من نظام المحاكاة الهندسي الذي طورته الشركة لاستخدامه في أنشطة الاختبار والتقييم الخاصة بالطائرة.

ويفيد الجهاز في الكشف الفوري عن الأخطاء التي يواجهها الطيارون في أثناء التشغيل التجريبي، وبالتالي سيتم تحديد المخاطر وتلافيها خلال مرحلة التصميم والتطوير.

كما يساعد في تطوير الطائرة وفقاً لتعليقات ومتطلبات الطيارين بخصوص قدرة الطائرة على المناورة ووجهة المستخدم التي يستخدمها الطيار بالطيارة.

وأضاف تشوبور أنه بفضل جهاز المحاكاة الهندسي يمكن معرفة هذه المتطلبات والتغيرات المطلوبة منذ البداية، ومعرفة احتياجات الطيارين في المستقبل من اليوم، وبالتالي القيام بتصميم الطائرة وفقاً لذلك منذ البداية.