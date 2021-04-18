سياسة
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النظام السوري يحدد 26 مايو/أيار موعداً لانتخابات الرئاسة
حدد مجلس الشعب التابع للنظام السوري تاريخ 26 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقاً لوكالة أنباء النظام السوري.
النظام السوري يحدد 26 مايو/أيار موعداً لانتخابات الرئاسة
البرلمان التابع للنظام السوري يحدد 26 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية / AA
18 أبريل 2021

أفادت وكالة أنباء النظام السوري، الأحد، بأن مجلس الشعب حدد تاريخ 26 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الوكالة أنه سيتم "فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 19 نيسان (أبريل)"، وعلى الراغبين تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي في 28 أبريل/نيسان الجاري.

ويأتي قرار إجراء الانتخابات رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد، وعدم وجود أفق لحل سياسي مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام، وتحوّل أكثر من 10 ملايين من السوريين إلى لاجئين أو نازحين، إضافة إلى خروج نحو 40% من مساحة البلاد من سيطرة النظام.

وقد نجح رئيس النظام السوري بشار الأسد في جميع الانتخابات التي خاضها منذ توليه السلطة (عام 2000) وريثاً لوالده حافظ الأسد بنسب تفوق 88%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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