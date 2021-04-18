يستعد الجيش التركي لاستخدام جهاز محاكاة خاصاً ببنادق القنص، طوّرته شركة "هافيلسان" المحلية المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وسيستخدم جهاز المحاكاة لأول مرة في مدرسة "الكوماندوز" الجبلي بولاية إسبارطة، جنوب غربي تركيا.

وبحسب المصادر، يتيح الجهاز الجديد إمكانية تدريب الجنود المبتدئين على استخدام بنادق القنص بتقنية المحاكاة دون وضع ذخيرة حية.

ويمكن استخدام جهاز المحاكاة لتدريب الجنود على تحديد الأهداف والمسافات، وكذلك ضبط المناظير وتقنيات الإطلاق ببنادق القنص.

وتمكنت شركة "هافيلسان" من زيادة فعالية الجهاز بعد الاستعانة بخبرات الجيش لتلبية احتياجاته خلال العمليات في الأماكن المأهولة.

وتعتبر أجهزة المحاكاة الخاصة ببنادق القنص من المعدّات النادرة حول العالم، ويصعب تأمينها نظراً لوجود عدد محدود من المنتجين.