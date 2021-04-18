لقي 11 شخصاً مصرعهم، وأصيب 98 آخرون، الأحد، جراء انقلاب قطار ركاب، شمالي مصر، حسب ما ذكرت وزارة الصحة المصرية.

وقالت الصحة في تصريح مقتضب إن 14 حالة قد خرجت من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية والتأكد من تحسن حالتهم الصحية.

ووفق صحيفتي "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، و"المصري اليوم" الخاصة، "شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/شمال) انقلاب قطار ركاب بعد خروج عدة عربات عن القضبان".

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر مطلعة (لم تسمها) قولها، إن "عدد المصابين جراء الحادث بلغ 103 أشخاص".

وأوضحت أنه " تشكيل لجنة فنية مكونة من كبار المهندسين بهيئة السكك الحديدية (رسمية)، للتحقيق في أسباب وقوع الحادث".

وأشارت إلى "توقف حركة القطارات على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة (شمال)".