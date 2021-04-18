قال مفتي مصر السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب علي جمعة، إن تدخين "الحشيش" بعد الإفطار لا يبطل الصيام، وأكد أنه ليس من فَعَل الحرام يبطل صيامه.

وجاء حديث جمعة في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، رداً على سؤال من إحدى السيدات، عما إذا كان تدخين زوجها للحشيش بعد الإفطار في رمضان يبطل صيامه.

وأكد جمعة أن "الصيام له أركان وهي النية والامتناع عن شهوة البطن والفرج، وإذا تحققت هذه الشروط يصح الصيام".

وفي حديث حول الموضوع ذاته، قال جمعة خلال مقابلة له في برنامج "والله أعلم" على قناة CBC المصرية، إن التحريم يختلف عن الطهارة، وأضاف "السجائر طاهرة لكنها حرام، والحشيش أيضاً طاهر لكنه حرام، وإذا صلى شخص وفي جيبه قطعة أفيون أو حشيش صلاته صحيحة".

وتابع "أما إذا كان يحمل زجاجة خمر أثناء الصلاة فصلاته باطلة، لأن الخمر نجسة".

وزعم جمعة أن شرب السجائر والحشيش لا يبطل الوضوء، بينما شدد على ضرورة المضمضة في حال الوضوء بعد شرب الخمر.

وأثارت فتوى جمعة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.