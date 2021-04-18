سياسة
2 دقيقة قراءة
مفتي مصر السابق يثير جدلاً.. "شرب الخمرة والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصوم"
قال مفتي مصر السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب علي جمعة، في مقطعي فيديو منفصلين، أن شرب "الحشيش" بعد الإفطار لا يبطل الصيام، وأكد أن شرب "السجائر" و"الحشيش" لا يبطل الوضوء، بينما شدد على ضرورة المضمضة في حال الوضوء بعد شرب "الخمر".
مفتي مصر السابق يثير جدلاً.. "شرب الخمرة والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصوم"
أقوال جمعة جاءت رداً على سؤال من إحدى السيدات حول تدخين زوجها للحشيش 
18 أبريل 2021

قال مفتي مصر السابق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب علي جمعة، إن تدخين "الحشيش" بعد الإفطار لا يبطل الصيام، وأكد أنه ليس من فَعَل الحرام يبطل صيامه.

وجاء حديث جمعة في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك، رداً على سؤال من إحدى السيدات، عما إذا كان تدخين زوجها للحشيش بعد الإفطار في رمضان يبطل صيامه.

وأكد جمعة أن "الصيام له أركان وهي النية والامتناع عن شهوة البطن والفرج، وإذا تحققت هذه الشروط يصح الصيام".

وفي حديث حول الموضوع ذاته، قال جمعة خلال مقابلة له في برنامج "والله أعلم" على قناة CBC المصرية، إن التحريم يختلف عن الطهارة، وأضاف "السجائر طاهرة لكنها حرام، والحشيش أيضاً طاهر لكنه حرام، وإذا صلى شخص وفي جيبه قطعة أفيون أو حشيش صلاته صحيحة".

وتابع "أما إذا كان يحمل زجاجة خمر أثناء الصلاة فصلاته باطلة، لأن الخمر نجسة".

وزعم جمعة أن شرب السجائر والحشيش لا يبطل الوضوء، بينما شدد على ضرورة المضمضة في حال الوضوء بعد شرب الخمر.

وأثارت فتوى جمعة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us