سياسة
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إسطنبول.. افتتاح مسجد تقسيم في آخر جمعة من رمضان
بدأ العد التنازلي لافتتاح مسجد ميدان تقسيم الشهير، حيث سيعلن عن افتتاحه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وبدأ تشييد المسجد الذي يتمتع بمزيج من التصميم العصري والكلاسيكي في عام 2017 بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.
إسطنبول.. افتتاح مسجد تقسيم في آخر جمعة من رمضان
إسطنبول.. افتتاح مسجد تقسيم في آخر جمعة من رمضان / AA
18 أبريل 2021

تتواصل الاستعدادات في مسجد تقسيم وسط إسطنبول، لافتتاحه في آخر جمعة من شهر رمضان.

وشارفت أعمال التحضير للافتتاح على الانتهاء، حيث يجري حالياً تعليق لوحات الخط العربي على الجدران، وتنفيذ أعمال التنظيف، قبل فرش السجاد.

وكانت مراسم وضع حجر أساس المسجد، قد جرت في 17 فبراير/شباط 2017، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويقع المسجد قرب ميدان تقسيم الشهير، في الشق الأوروبي من إسطنبول.

ويعد مسجد تقسيم مزيجاً من التصميم العصري والكلاسيكي ويتميز بمجاورته لكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الكاثوليك.

وصمم المسجد المهندسان المعماريان العاملان في المجمع الرئاسي شفيق بيركيا وسليم دالامان.

وتبلغ مساحة المسجد ألفين و482 متراً مربعاً وارتفاعه 303 أمتار، ويتسع لألفين و575 مصلياً في آن واحد. ويضم موقفاً خاصاً لسيارات المصلين يتألف من 3 طوابق تحت الأرض ويتسع لـ165 سيارة.

ويضم أيضاً قاعة خاصة للمعارض الثقافية بمساحة 155 متراً مربعاً، إلى جانب مساحة مخصصة للأوقاف والجمعيات تقدر بـ180 متراً مربعاً.

مصدر:AA
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