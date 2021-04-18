أصيب خمسة أشخاص بجروح بعدما استهدفت خمسة صواريخ الأحد قاعدة "بلد" الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

وسقط اثنان من الصواريخ على الأقلّ على منشآت شركات أمريكية، على ما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصاب صاروخان مناماً ومطعماً تابعين لشركة "ساليبورت" الأمريكية، كما أوضح المصدر، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

وتعمل عدة شركات متعاقدة مع الدولة العراقية على صيانة طائرات F-16 المتمركزة في "بلد" ويعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 فبراير/شباط.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.