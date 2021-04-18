سياسة
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رداً على قرار براغ.. موسكو تطرد 20 دبلوماسياً تشيكياً
أعلنت موسكو الأحد، طرد 20 دبلوماسياً تشيكيّاً رداً على طرد براغ لـ18 من الدبلوماسيين الروس في البلاد، وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "السلطات التشيكية اتخذت قراراً غير مسبوق وتحت ذرائع مصطنعة إرضاءً للولايات المتحدة".
رداً على قرار براغ.. موسكو تطرد 20 دبلوماسياً تشيكياً
الخارجية الروسية قالت إنها أمهلت الدبلوماسيين التشيك المشمولين بالقرار ما يزيد قليلاً على 24 ساعة لمغادرة البلاد / Reuters
18 أبريل 2021

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن روسيا قررت الأحد، طرد 20 دبلوماسياً تشيكيّاً رداً على طرد براغ لدبلوماسيين.

وقالت الخارجية الروسية إنها أمهلت الدبلوماسيين التشيك المشمولين بالقرار ما يزيد قليلاً على 24 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان، استدعاء سفير براغ لدى موسكو، فيتيزسلاف بيفونكا، للإعراب عن احتجاج حاسم له على إجراء السلطات التشيكية بحق السفارة الروسية.

وذكرت الخارجية الروسية أنها أبلغت السفير بيفونكا بإعلان 20 موظفاً في السفارة التشيكية لدى موسكو شخصيات غير مرغوب فيها، حيث جرى التوجيه لهم بمغادرة أراضي روسيا حتى انقضاء يوم 19 أبريل/نيسان.

وأعلنت الحكومة التشيكية، أمس السبت، طردها 18 دبلوماسياً روسياً تابعين لسفارة موسكو لدى براغ زاعمة أنهم "ضباط في هيئة الاستخبارات الخارجية والإدارة العامة للاستخبارات الروسية".

وقالت السلطات التشيكية إن هذا الإجراء جرى اتخاذه في ظل كشف ملابسات جديدة لحادث انفجار مستودع ذخيرة في مدينة فربيتيتسيه عام 2014، حيث ادعت براغ أنه حصل بمشاركة من عناصر الاستخبارات الروسية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته تعليقاً حول هذه التطورات، إن "السلطات التشيكية اتخذت قراراً غير مسبوق، تحت ذرائع مصطنعة لا أساس لها".

وقالت موسكو "لا يمكننا إلا أن نرى فيها (هذه القضية) أثراً للولايات المتحدة".

وأضافت الخارجية الروسية إنه "في محاولة لإرضاء الولايات المتحدة في سياق العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا، تجاوزت السلطات التشيكية حتى أسيادها في الخارج في هذا الصدد".

وخلال الأسبوع الراهن، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات وطرد عشرة دبلوماسيين روس، رداً على ما اعتبرته واشنطن تدخلات روسية في الانتخابات الأمريكية وهجوم إلكتروني واسع النطاق ونشاطات مناهضة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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