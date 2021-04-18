سياسة
3 دقيقة قراءة
مستشار الرئيس الجزائري: فرنسا عملت على نشر الأمية فترة الاستعمار
قال مستشار الرئيس الجزائري المكلّف بالأرشيف والذاكرة عبد المجيد الشيخي، الأحد، إن "فرنسا الاستعمارية عملت على نشر الأمية في الجزائر"، وذلك من خلال قضائها على المتعلمين مواكبة لعملية السلب والنهب التي نفذتها في البلاد.
مستشار الرئيس الجزائري: فرنسا عملت على نشر الأمية فترة الاستعمار
جنود فرنسيون أثناء اعتقالهم مواطنين جزائريين إبان حقبة الاستعمار / AFP Archive
18 أبريل 2021

اعتبر مستشار الرئيس الجزائري المكلّف بالأرشيف والذاكرة عبد المجيد الشيخي أن فرنسا نشرت الأمية إبان استعمارها الجزائر.

ووفق ما نقلت الصحافة المحليّة الأحد. قال المستشار الرئاسي الذي يدير أيضاً الأرشيف الوطني الجزائري إن "فرنسا الاستعمارية عملت على نشر الأمية في الجزائر".

ويعتبر الشيخي نظير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا الذي وضع بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقريراً حول سبل مصالحة الذاكرة بين البلدين.

ووفق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام محليّة، قال المسؤول مستشهداً بمؤرخين لم يسمهم إن "الجزائر في 1830 كانت نسبة الأمية بها لا تتجاوز 20%".

وأضاف الشيخي أنه "بعد 30 سنة (من بدء الاستعمار) قُضي على المتعلمين" وأتى ذلك "مواكبةً لعملية السلب والنهب، وهي عملية مسخ".

وأعلن مستشار الرئيس عبد المجيد تبون عن تنظيم "ندوة وطنية حول الذاكرة مستقبلاً".

ولطالما كانت العلاقات معقّدة بين فرنسا والجزائر، وهي تشهد فتوراً جديداً في الفترة الأخيرة، وألغيت مؤخراً زيارة وفد يتقدمه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بطلب من الجزائر.

وعبّرت باريس الاثنين الماضي، عن أسفها لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر ضد السفير الفرنسي فرانسوا غوييت.

وعشية ذلك، دعا سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إلى "التهدئة" بعدما وصف وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب فرنسا بأنها "عدوتنا التقليدية والدائمة".

كذلك اتهمت وسائل إعلام جزائرية فرنسا بـ"الاستفزاز" بسبب موقفها إزاء الحراك الاحتجاجي وقضيّة الصحراء الغربية.

ومع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر (1962)، التزم الرئيس الفرنسي في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات "رمزية" بهدف "مصالحة الذاكرة" بين البلدين.

واقترح تقرير بنجامان ستورا الذي رفعه إلى ماكرون في يناير/كانون الثاني مجموعة من التدابير في هذا الصدد، لكنّ التقرير لقي استقبالاً فاتراً في الجزائر.

واعتبر عبد المجيد الشيخي أن الوثيقة "تقرير فرنسي - فرنسي ولا يعني الجزائر في شيء"، وأنه لم يسلم إلى الجزائر بشكل رسمي وبالتالي "لا يتطلب منا الإجابة أو الرد".

ونفى المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري تكليفه كتابة تقرير جزائري حول المسألة، وفق ما نقل الإعلام المحلي.

أما في ما يتعلق بالنقاشات مع فرنسا حول ملف الذاكرة، أوضح المسؤول أن "جائحة كورونا عطلت هذه المفاوضات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us