أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، وفاة محمد حسين زاده حجازي أحد جنرالاته رفيعي المستوى.

شغل الجنرال الذي توفي عن عمر يناهز 65 عاما، منصب نائب قائد فيلق القدس، قوة الحرس الثوري الإيراني التي تشرف على العمليات الخارجية.

وساعد حجازي في قيادة قوات الاستطلاع وكثيراً ما كان يتنقل بين العراق ولبنان وسوريا.

وُلد حجازي عام 1956 في مدينة أصفهان، وانضم إلى الحرس الثوري بعد الثورة عام 1979، وتولى قيادة قوات الباسيج شبه العسكرية لنحو عشر سنوات، وهي فترة شهدت تحول القوة إلى ركيزة من أركان الجهاز الأمني والسياسي في البلاد.

تولى حجازي منصب نائب قائد فيلق القدس في أبريل/ نيسان من العام الماضي بعد قيادته القوات شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه انضم إلى القوات التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وقال بيان الحرس الثوري إنه توفي متأثراً بمرض في القلب دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.