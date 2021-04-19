سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 أبريل/نيسان 2021
موسكو أملهت 20 دبلوماسياً تشيكياً   24 ساعة لمغادرة البلاد / Reuters
19 أبريل 2021

أهم الأحداث:

موسكو تطرد 20 دبلوماسياً تشيكياً، ومصرع 11 شخصاً وإصابة 98 بانقلاب قطار ركاب في مصر.

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رداً على قرار براغ.. موسكو تطرد 20 دبلوماسياً تشيكياً

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن روسيا قررت الأحد، طرد 20 دبلوماسياً تشيكيّاً رداً على طرد براغ لدبلوماسيين روس، وأكدت الخارجية الروسية أنها أمهلت دبلوماسيي براغ نحو 24 ساعة لمغادرة البلاد. [TRT عربي]

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته تعليقاً على خطوة براغ: إن "السلطات التشيكية اتخذت قراراً غير مسبوق، تحت ذرائع مصطنعة لا أساس لها". وأضافت: "لا يمكننا إلا أن نرى فيها (هذه القضية) أثراً للولايات المتحدة". [TRT عربي]

وأضافت الخارجية الروسية: أنه "في محاولة لإرضاء الولايات المتحدة في سياق العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا، تجاوزت السلطات التشيكية حتى أسيادها في الخارج في هذا الصدد". [TRT عربي]

مصر.. مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 بانقلاب قطار ركاب

لقي 11 شخصاً مصرعهم، وأصيب 98 آخرون، الأحد، جراء انقلاب قطار ركاب، شمالي مصر، حسب ما ذكرت وزارة الصحة المصرية، وأكدت الوزارة أن 14 حالة قد خرجت من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية والتأكد من تحسن حالتهم الصحية. [TRT عربي]

ووفق صحيفتي "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، و"المصري اليوم" الخاصة، "شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/شمال) انقلاب قطار ركاب بعد خروج عدة عربات عن القضبان". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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