قدمت تركيا ودول عربية، الأحد، تعازيها إلى مصر في حادث انقلاب قطار شمال العاصمة المصرية القاهرة، أسفر وفق حصيلة رسمية أولية عن مقتل 11 وإصابة 98.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة العديد من الأشخاص في حادث قطار في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية في مصر".

وأضافت: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا لشعب مصر الصديق والشقيق وكذلك لأقارب من فقدوا أرواحهم".

وفي اتصال هاتفي قدم الرئيس التونسي قيس سعيد التعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث القطار، متمنياً "الشفاء العاجل للمصابين"، وداعياً الله تعالى "أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه"، حسب بيان للرئاسة.

فيما أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.‎

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ وما نتج عنه من وقوع ضحايا"، مقدمة التعازي لأسر الضحايا ولمصر قيادة وحكومة وشعباً.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان أنها "تعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر بضحايا الحادث"، مؤكدة تضامن المملكة في هذا "المصاب الأليم"، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.‎

كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري في ضحايا حادث القطار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

كذلك عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في بيان عن صادق تعازيه ومواساته "لأسر الضحايا وشعب وحكومة مصر في حادثة قطار مدينة طوخ".

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أنه "توفي 11 وأصيب 98 في حادث قطار القاهرة المنصورة بمدينة طوخ محافظة القليوبية (شمال العاصمة)".

وقالت هيئة سكك حديد مصر (حكومية) في بيان: إنه "في تمام الساعة 13:54 (ت.غ) سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور، وجارٍ الوقوف على أسباب الحادث".

والحادث يعد الثالث من نوعه خلال أقل من شهر في مصر.

وفي 26 مارس/آذار الماضي أسفر حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج (جنوب) عن سقوط 32 قتيلاً و165 مصاباً، وفي 15 أبريل/نيسان أسفر خروج عربتي قطار عن مسارهما في محافظة الشرقية (شمال) عن إصابة 15.