شهدت مدينة إسطنبول ليلة الاثنين، تساقط أمطار طينية على مناطق فيها لعدة ساعات.

واستيقظ كثير من المواطنين في المدينة على مشهد لسيارتهم المغطاة بالطين.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من هطول الأمطار "الطينية" بسبب حركة رياح محملة بالغبار قادمة من شمال إفريقيا.

وتحدث الأمطار الطينية عادةً بسبب تساقط الأمطار المصحوبة بالغبار، بما يسبّب تَشكُّل الطين، إذ يؤكد الخبراء أن الأمطار الطينية ظاهرة طبيعية غير مرتبطة بالتلوث.

وشهدت مراكز غسل السيارات إقبالاً كبيراً في ساعات الصباح الأولى مع توجُّه أصحاب السيارات المتسخة إليها، لتنظيف سياراتهم قبل الذهاب إلى أعمالهم.

وقبل نحو شهر تساقطت أمطار طينية على عدد من مناطق المدينة، وتغطت السيارات والأسطح بالطين.