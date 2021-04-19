سياسة
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"القيادة الذاتية".. سيارة تسلا "بلا سائق" تودي بحياة شخصين بحادث في تكساس
لقي رجلان حتفيهما بعد أن اصطدمت سيارة تسلا تسير دون سائق بشجرة شمال هيوستن، فيما سبق أن فتحت الشرطة 27 تحقيقاً في حوادث سيارات تسلا، وحدثت 3 حوادث على الأقل منها مؤخراً.
"القيادة الذاتية".. سيارة تسلا "بلا سائق" تودي بحياة شخصين بحادث في تكساس
وفاة شخصين بحادث سيارة تسلا "بلا سائق" في تكساس
19 أبريل 2021

قالت الشرطة بولاية تكساس الأمريكية إن رجلين لقيا حتفهما بعد أن اصطدمت سيارة تسلا تسير دون سائق بشجرة شمال هيوستن.

وذكرت محطة تلفزيون محلية أن سيارة "تسلا موديل أس 2019 كانت تسير بسرعة عالية، وفشلت في السير داخل منحنى وخرجت عن الطريق واصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران".

وقال تقرير نقلاً عن مارك هيرمان، وهو ضابط شرطة بمقاطعة هاريس: إنه "بعد إخماد الحريق عُثر على راكبين أحدهما في المقعد الأمامي للراكب، بينما كان الآخر في المقعد الخلفي".

والضحيتان من مواليد 1962 و1951، ولم ترد تسلا ولا الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة على طلب للتعليق، وفقاً لرويترز.

ويأتي الحادث في ظل تحقيقات وتدقيق متزايد بشأن نظام القيادة شبه الآلي من تسلا بعد عدة حوادث، وفي وقت تستعد فيه الشركة لإطلاق برنامج "القيادة الذاتية الكامل" المحدث لمزيد من العملاء.

وقالت وكالة سلامة السيارات الأمريكية في مارس/آذار الماضي إنها فتحت 27 تحقيقاً في حوادث سيارات تسلا، وحدثت 3 حوادث على الأقل منها مؤخراً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك في يناير/كانون الثاني الماضي إنه يتوقع أرباحاً ضخمة من برنامج القيادة الذاتية الكامل، وأوضح أنه "واثق للغاية من أن السيارة ستكون قادرة على قيادة نفسها بموثوقية تتجاوز الإنسان هذا العام".

وتواجه تقنية القيادة الذاتية مشاكل تتمثل في عدم قدرتها على مواجهة عقبات السلامة والعقبات التنظيمية لتحقيق النجاح التجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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