سياسة
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شاهد | "النموذج الاحترافي".. السيارة التركية تحصل على جائزة دولية
حصلت السيارة المحلية التركية "TOGG" على جائزة دولية في مجال التصميم، مقدَّمة من منتدى التصميم الصناعي الدولي بمدينة هانوفر الألمانية. وتنافس في المسابقة قرابة 10 آلاف منتَج آخر من 52 بلداً حول العالم.
شاهد | "النموذج الاحترافي".. السيارة التركية تحصل على جائزة دولية
السيارة التركية تحصل على جائزة دولية في التصميم / AA
19 أبريل 2021

حصلت السيارة المحلية التركية "TOGG" على جائزة دولية في مجال التصميم، مقدَّمة من منتدى التصميم الصناعي الدولي بمدينة هانوفر الألمانية.

وأفاد بيان صادر عن تحالف الشركات المصنِّعة للسيارة التركية، الأحد، أن "TOGG" حصلت على الجائزة خلال مسابقة "إيف ديزاين"، عن "النموذج الاحترافي".

وتنافس في المسابقة الدولية قرابة 10 آلاف منتَج آخر من 52 بلداً حول العالم، وبمشاركة لجنة تحكيم مكونة من 98 حكماً مستقلّاً من 21 دولة مختلفة.

بدوره عبّر غورجان قره قاش، الرئيس التنفيذي لتحالف الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية، عن شعورهم بالفخر والسعادة، إزاء حصول "TOGG" على جائزة مرموقة كهذه.

وأضاف: "استلهمنا من حضارتنا وثقافتنا في تصميم السيارة المحلية"، بحسب ما نقله البيان.

وأشار إلى تسجيل تصميم السيارة المحلية في 27 بلداً عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الصين واليابان وروسيا.

يُذكر أن مسابقة "إيف ديزاين" يتم تنظيمها منذ عام 1954 من قبل منتدى التصميم الصناعي الدولي في هانوفر، إحدى أهم مؤسسات التصميم المستقلة في العالم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنَّعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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