تخطت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في تركيا، الاثنين، 20 مليون جرعة في عموم البلاد.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية على موقعها الخاص بإحصاءات التطعيم، فقد تخطى إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية 20 مليوناً، بحلول الساعة 09.15 صباح الاثنين.

وبلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى 12 مليوناً و207 آلاف و83، وللجرعة الثانية 7 ملايين و793 ألفاً و292.

فيما تجاوز عدد الجرعات التي حصلت عليها تركيا من لقاح سينوفاك الصيني 26 مليوناً، وسط ترقب بوصول 30 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتيك الألماني الأمريكي في يونيو/حزيران المقبل.

كما أتمت تركيا تجارب المرحلة الثانية على لقاح محلي مرشّح ضد كورونا، ومن المخطط أن تنتقل الدراسات إلى المرحلة الثالثة خلال أسابيع.

وحتى مساء الأحد سجلت تركيا ما يزيد على 4 ملايين و268 ألف إصابة بكورونا، بينها قرابة 36 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3 ملايين و687 حالة شفاء.