سياسة
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"بريسايت".. مشروع إسرائيلي إماراتي مشترك متخصص في تكنولوجيا الذكاء الصناعي
أشارت شركة "مجموعة 42" إلى أن حفل التوقيع على الاتفاق تم في مدينة "هرتسليا" وسط إسرائيل، بحضور سفير دولة الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة، ومسؤولين كبار من الشركتين الإسرائيلية والإماراتية.
"بريسايت".. مشروع إسرائيلي إماراتي مشترك متخصص في تكنولوجيا الذكاء الصناعي
أعلنت "بريسايت" أنها ستنشئ مركزاً للبحث والتطوير في إسرائيل / AP
19 أبريل 2021

أعلنت شركة "مجموعة 42" الإماراتية وشركة "رفائيل" للصناعات الدفاعية الإسرائيلية إبرام اتفاق لإقامة مشروع مشترك، بهدف تسويق "تقنيات الذكاء الصناعي وحلول البيانات الضخمة"، لقطاعات متعددة.

وقالت شركة "مجموعة 42" ومقرها أبو ظبي، إن المشروع سيحمل اسم "بريسايت".

وأضافت: "من خلال الجمع بين اثنين من أكثر اللاعبين نشاطاً ونجاحاً في مجالات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة، سيجمع المشروع المشترك الجديد، معرفة الشركات والموظفين والتكنولوجيا والموارد من أجل تطوير ونشر أفضل حلول في فئتها، في مختلف البرامج بالمنطقة والعالم".

وأشارت إلى أن حفل التوقيع على الاتفاق تم في مدينة "هرتسليا" وسط إسرائيل، بحضور سفير دولة الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة، ومسؤولين كبار من الشركتين الإسرائيلية والإماراتية.

وجاء في بيان مشترك إن "بريسايت" "ستنشئ مركزاً للبحث والتطوير في إسرائيل، والاستفادة من المواهب المحلية لقيادة تطوير تقنيات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة، وتطبيقها في قطاعات متعددة مثل البنوك والرعاية الصحية والسلامة العامة وغيرها".

وقال: "تخضع الاتفاقية للموافقات التنظيمية من قبل السلطات الإسرائيلية والإماراتية".

ومن جهته، قال السفير الإماراتي آل خاجة: "المشروع المشترك الجديد بين شركة رفائيل ومجموعة 42، ليس مجرد شركتين تجتمعان معاً، بل هو تعاون استراتيجي يعزز العلاقة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حيث يستكشف البلدان فرصاً متعددة الأوجه للنمو الاقتصادي الثنائي".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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