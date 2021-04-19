سياسة
1 دقيقة قراءة
شركة تركية تبتكر طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقّلة خلال 15 دقيقة فقط
طوّرت الشركة التابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، خياماً خاصة تُستخدم في بناء القاعدة العسكرية، وهي مقاومة في الوقت ذاته للهجمات البالستية، وتوفّر جميع أنواع الحماية والأمان للعناصر التي بداخلها.
شركة تركية تبتكر طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقّلة خلال 15 دقيقة فقط
تتكون القاعدة العسكرية المتنقلة من مجموعة من الخيام تتصل عبر 10 حاويات / AA
19 أبريل 2021

ابتكرت شركة "نورول" (Nurol) التركية للتكنولوجيا، طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقلة خلال 15 دقيقة.

الشركة التابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، طوّرت خياماً خاصة تُستخدم في بناء القاعدة العسكرية، وهي مقاومة في الوقت ذاته للهجمات البالستية، وتوفّر جميع أنواع الحماية والأمان للعناصر التي بداخلها.

وتتكون القاعدة العسكرية المتنقلة من مجموعة من الخيام تتصل عبر 10 حاويات، وتمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وتتميّز القاعدة العسكرية بسهولة وسرعة بنائها، كما أنها مزوَّدة بالبنية التحتية اللازمة للحماية، وتوفّر أعلى درجة ممكنة من التواصل الاستخباراتي والإيواء.

وخلال إحدى مناورات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حظيت فكرة الشركة التركية بإعجاب العسكريين الأجانب في صفوف الحلف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us