ابتكرت شركة "نورول" (Nurol) التركية للتكنولوجيا، طريقة لبناء قاعدة عسكرية متنقلة خلال 15 دقيقة.

الشركة التابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، طوّرت خياماً خاصة تُستخدم في بناء القاعدة العسكرية، وهي مقاومة في الوقت ذاته للهجمات البالستية، وتوفّر جميع أنواع الحماية والأمان للعناصر التي بداخلها.

وتتكون القاعدة العسكرية المتنقلة من مجموعة من الخيام تتصل عبر 10 حاويات، وتمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وتتميّز القاعدة العسكرية بسهولة وسرعة بنائها، كما أنها مزوَّدة بالبنية التحتية اللازمة للحماية، وتوفّر أعلى درجة ممكنة من التواصل الاستخباراتي والإيواء.

وخلال إحدى مناورات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حظيت فكرة الشركة التركية بإعجاب العسكريين الأجانب في صفوف الحلف.