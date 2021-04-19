سياسة
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توقيف رجل في ألبانيا طعن 5 مصلين داخل مسجد
قالت الشرطة الألبانية في بيان، إن "رجلاً يحمل سكيناً هاجم المصلّين في مسجد بالعاصمة الألبانية تيرانا، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص"، حسبما نقل موقع "كالكسو" المعنيّ بأخبار منطقة شرق أوروبا.
توقيف رجل في ألبانيا طعن 5 مصلين داخل مسجد
التقارير الأولية لا تفيد بتعرُّض أي من المصابين في الهجوم لـ"إصابات خطيرة"
19 أبريل 2021

وقفت السلطات الألبانية الاثنين، رجلاً هاجم مصلّين في أحد مساجد العاصمة تيرانا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان، إن "رجلاً يحمل سكيناً هاجم المصلّين في مسجد بالعاصمة الألبانية تيرانا، مما أدّى إلى إصابة 5 أشخاص"، حسبما نقل موقع "كالكسو" المعنيّ بأخبار منطقة شرق أوروبا.

وأضافت أنه نُقلَت الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن التقارير الأولية لا تفيد بتَعرُّض أي منهم لـ"إصابات خطيرة".

ويُعتقد أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها داخل مكان عبادة في ألبانيا، التي يشكّل المسلمون أكثر من نصف سكانها، حسب المصدر ذاته. ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

في السياق نفسه ألقت الشرطة القبض على المهاجم، وقالت إنه يبلغ من العمر 34 عاماً، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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