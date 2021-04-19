سياسة
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الجيش الروسي يعلن مقتل 200 مقاتل بغارات شنّها في سوريا
أعلنت روسيا مقتل "نحو 200 مقاتل" في غارات شنّتها في شمال شرق مدينة تدمر السورية.
الجيش الروسي يعلن مقتل 200 مقاتل بغارات شنّها في سوريا
لم يحدّد بيان وزارة الدفاع الروسية الجماعة المستهدفة ولا تاريخ العملية
19 أبريل 2021

أعلن الجيش الروسي الاثنين مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف جوي نفّذها في سوريا استهدفت قاعدة لهم شمال شرق مدينة تدمر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر فيسبوك: "بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف نفّذَت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمّرَت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل".

وأضافت أن العملية دمّرت "24 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة ونحو 500 كيلوجرام من الذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة".

ولم يحدّد البيان الصحفي الجماعة المستهدفة ولا تاريخ العملية.

وقال الجيش الروسي إن الهدف كان "قاعدة مموهة" تتدرب فيها مجموعات لتنفيذ عمليات في سوريا وتصنيع متفجرات.

وأضاف أن "تشكيلات مسلَّحة غير شرعية" خطّطَت لشنّ هجمات على مبانٍ سورية عامة "من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية" المقررة في 26 مايو/آيار.

وتُعَدّ هذه الانتخابات الثانية منذ عام 2011 واندلاع النزاع المدمّر الذي خلّف أكثر من 388 ألف قتيل ودفع بملايين السوريين إلى النزوح داخل البلاد حيث يعيشون في مخيمات تعسة، أو إلى اللجوء إلى الخارج.

وحصل نظام الأسد منذ عام 2015 على الدعم العسكري الحاسم الذي قدّمَته له موسكو ومكّنه من استعادة معظم الأراضي التي فقدها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن المسلحين يتدربون في عدة معسكرات في مناطق لا يسيطر عليها النظام السوري "بما في ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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