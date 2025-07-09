فيدان يقول إن الإبادة في غزة دفعت دولا إلى النأي عن إسرائيل وموقف تركيا ثابت بدعم تحقيق السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا استمرار بلاده في العمل دبلوماسيا مع شركائها من أجل حل الأزمة.

إيران لا تزال مهتمة بالمسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة“.. هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تزامنا مع حديث ترمب عن استئناف المحادثات بين الطرفين.

سوريا تطلب رسميا مساعدة من الاتحاد الأوروبي لإخماد الحرائق، وسط جهود ميدانية ضخمة تضمنت أكثر من ثمانين فريقا من الدفاع المدني السوري، إضافة إلى فرق دعم من دول مجاورة، تعمل على إخماد النيران في محافظة اللاذقية.