سياسة
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متحدياً الكل.. بيريز: لن نُستبعد من أي بطولة ودعوا العظماء ينقذوا كرة القدم
دافع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل، وخرج عن صمته مخاطباً اتحادات كرة القدم الدولية: دعوا العظماء يلعبون، ما القصة؟
متحدياً الكل.. بيريز: لن نُستبعد من أي بطولة ودعوا العظماء ينقذوا كرة القدم
بيريز الذي سيرأس دوري السوبر الجديد: لن يتم منع أي لاعبين من المشاركة في مباريات منتخبات بلادهم، ذلك الأمر مستحيل / AFP
20 أبريل 2021

علّق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مساء الاثنين، على تهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا بشأن دوري السوبر الأوروبي الذي عُين رئيساً له.

ودافع بيريز عن فكرة الدوري المثير للجدل، خلال حواره مع برنامج تلفزيوني إسباني، قال فيه: "عندما لا يكون لديك دخل سوى عن طريق البث التلفزيوني للمباريات فيجب البحث عن الحلول، والحل هو منح الجماهير مباريات أكثر جاذبية".

وأضاف: "كرة القدم في حالة سيئة ويجب أن تتطور، لقد سرّع فيروس كورونا من الأمر لكنه كان سيحدث بأي حال، ودوري أبطال أوروبا فقد بريقه، لذلك جاءت فكرة البطولة الجديدة".

وأردف: "ما يحدث الآن حدث من قبل، في عام 1950، وكان الاتحاد الدولي والأوروبي ضده أيضاً، لكن ما الفائدة من المعارضة؟ الجميع يعرف ما الذي حدث مع إنشاء دوري أبطال أوروبا وقتها".

وشدد: "دعوا العظماء يلعبون، نحن نحاول بكل ما لدينا من قوة من أجل كرة القدم".

وأوضح بيريز أن "دوري السوبر الأوروبي" لن يكون حكراً على الأندية المؤسسة، لافتاً إلى أن "هناك خمسة أندية يُسمح لها بالمشاركة في كل موسم، لن تكون بطولة مغلقة، والمال الذي سيتحقق سيستفيد منه الجميع بطريقة ما، فالأندية في البطولة ستشتري اللاعبين بتلك الأموال من أندية أخرى".

وحول تهديدات الاتحاد الأوروبي والدولي بمنع اللاعبين من المشاركة في مباريات محلية ودولية، أوضح بيريز بثقة "لن يتم منع أي لاعبين من المشاركة في مباريات منتخبات بلادهم، لن يحدث ذلك كما لن يتم استبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا أو أي فريق آخر، ولن يتم استبعاد الأندية من بطولاتها المحلية، ذلك الأمر والمستحيل سواء".

وكانت الاتحادات الدولية لكرة القدم أصدرت بياناً مشتركاً أعربت فيه عن غضبها من إعلان 12 من كبار الأندية الأوروبية، إقامة دوري منفصل بعنوان "دوري السوبر الأوروبي".

وهدد البيان بمنع الأندية واللاعبين من المشاركة في البطولات التابعة له محلياً وعالمياً إذا استمروا في تنفيذ مخطط الدوري الجديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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