ذكرت وسائل إعلام مغربية أن البلاد مقبلة على شراء 13 طائرة من دون طيار تركية من طراز بيرقدار TB2، في محاولة لتعزيز وتحديث التكنولوجيا العسكرية للقوات المسلحة المغربية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 70 مليون دولار، وستشهد حصول المغرب أيضاً على 4 محطات أرضية للقيادة، ممَّا سيساعد في تشغيل الطائرات من دون طيار.

ويتزايد الطلب العالمي على الطائرات من دون طيار التركية منذ أن أثبتت قدرتها على القيام بعمليات قتالية في سوريا وشمال العراق وليبيا ومؤخراً في أذربيجان، حيث تمكنت من تغيير مجريات المعركة بشكل حاسم لمصلحة باكو أمام أرمينيا.

ومن المرجح أيضاً أن يعزز شراء الطائرات المسيّرة التركية العلاقات بين الرباط وأنقرة، بحسب مراقبين.

وأصبحت الطائرات من دون طيار التركية واحدة من أكثر المشروعات نجاحاً وتطوراً محلياً في قطاع الدفاع في تركيا.