سياسة
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المغرب يستعد لشراء طائرات مسيّرة تركية الصنع من طراز بيرقدار
من المقرر أن تقرب صفقة محتملة لشراء طائرات مسيّرة تركية بين المغرب وتركيا، وتمثل الصفقة خطوة أخرى في السوق الدولية المتنامية للطائرات من دون طيار التركية.
المغرب يستعد لشراء طائرات مسيّرة تركية الصنع من طراز بيرقدار
من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 70 مليون دولار / AA
20 أبريل 2021

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن البلاد مقبلة على شراء 13 طائرة من دون طيار تركية من طراز بيرقدار TB2، في محاولة لتعزيز وتحديث التكنولوجيا العسكرية للقوات المسلحة المغربية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 70 مليون دولار، وستشهد حصول المغرب أيضاً على 4 محطات أرضية للقيادة، ممَّا سيساعد في تشغيل الطائرات من دون طيار.

ويتزايد الطلب العالمي على الطائرات من دون طيار التركية منذ أن أثبتت قدرتها على القيام بعمليات قتالية في سوريا وشمال العراق وليبيا ومؤخراً في أذربيجان، حيث تمكنت من تغيير مجريات المعركة بشكل حاسم لمصلحة باكو أمام أرمينيا.

ومن المرجح أيضاً أن يعزز شراء الطائرات المسيّرة التركية العلاقات بين الرباط وأنقرة، بحسب مراقبين.

وأصبحت الطائرات من دون طيار التركية واحدة من أكثر المشروعات نجاحاً وتطوراً محلياً في قطاع الدفاع في تركيا.

مصدر:TRT عربي
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