أصدر وزير النقل المصري كامل الوزير قراراً بإقالة رئيس هيئة السكة الحديد أشرف رسلان وتعيين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم بدلاً عنه لمدة عام. وذلك على خلفية حادث قطار طوخ الذي راح ضحيته 11 شخصاً وتسبب في إصابة 98 آخرين.

من جانبه كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث الذي وقع الأحد.

ويعد حادث قطار طوخ هو ثالث حادث من نوعه يحدث في مصر في أقل من شهر.

فالأربعاء الماضي تسبب خروج قطار كان متجهاً من القاهرة إلى المنصورة أيضاً عن القضبان في وقوع عدد من الإصابات، ولم تسجل وفيات.

فيما شهدت البلاد حادثة مأساوية في 26 مارس/آذار الماضي، إذ اصطدم قطاران في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ما أدى إلى سقوط 32 قتيلاً و165 مصاباً، وفق إحصائية رسمية.

وفي أثناء تفقده موقع الحادث، قال وزير النقل المصري كامل الوزير: "سنحاسب جميع المسؤولين المتسببين في الحادث، ولن نهرب من تحمل المسؤولية، ونعمل ليل نهار لتطوير منظومة السكك الحديدية".

وخرج القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة في الدلتا عن مساره أمس الأحد، على بعد 40 كيلومتراً شمالي القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تم تم احتجاز سائق القطار و8 من مسؤولي حركة النقل في محيط موقع الحادثة، التي تسببت في توقف حركة القطارات بمحافظات الوجه البحري.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر لعام 2018، فإن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، تليه العيوب في المركبات وحالة الطرق.