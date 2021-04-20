سياسة
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لم يجد طائرة خاصة.. رجل أعمال مصري يحجز لصديقته التركية تذاكر طائرة بأكملها
نشرت شيماء صوباشي إحدى مشهورات الإنترنت في تركيا صوراً على إنستغرام، قالت فيها إن صديقها الملياردير المصري اشترى تذاكر طائرة ركاب بأكملها لها ولابنتها لقضاء عطلة في "بالي"، بعدما لم يجد طائرة خاصة متاحة.
لم يجد طائرة خاصة.. رجل أعمال مصري يحجز لصديقته التركية تذاكر طائرة بأكملها
صوباشي تثير الجدل في تركيا من حين لآخر بمنشوراتها الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي
20 أبريل 2021

تداولت وسائل إعلام تركية محلية أخباراً حول صور نشرتها شيماء صوباشي إحدى مشهورات الإنترنت التركيات، معلّقة عليها بأن صديقها رجل الأعمال الثري المصري محمد السالوسي اشترى لها ولابنتها مليسا جميع تذاكر طائرة ركاب، لعدم العثور على طائرة خاصة متاحة، لقضاء عطلة في "بالي" بإندونيسيا.

ونشرت صوباشي التي تثير من حين لآخر الجدل بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً على موقع إنستغرام تُظهر طائرة فارغة بالكامل، معلّقة: "لم يجد طائرة خاصة لنا، فحجز لنا طائرة ركاب بأكملها".

وبرزت صوباشي في المجال العام التركي بعد ترشحها لجائزة "MISS TURKEY"، قبل أن تربطها علاقة برجل الأعمال والإعلامي التركي الشهير أجون إيلاجالي الذي تزوّجته وأنجبت منها ابنتهما مليسا.

وانفصل الزوجان عام 2018، قبل أن تتعرّف صوباشي الملياردير المصري السالوسي، لتصبح تصريحاتها ومنشوراتها معه مثاراً للجدل مجدداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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