تداولت وسائل إعلام تركية محلية أخباراً حول صور نشرتها شيماء صوباشي إحدى مشهورات الإنترنت التركيات، معلّقة عليها بأن صديقها رجل الأعمال الثري المصري محمد السالوسي اشترى لها ولابنتها مليسا جميع تذاكر طائرة ركاب، لعدم العثور على طائرة خاصة متاحة، لقضاء عطلة في "بالي" بإندونيسيا.

ونشرت صوباشي التي تثير من حين لآخر الجدل بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً على موقع إنستغرام تُظهر طائرة فارغة بالكامل، معلّقة: "لم يجد طائرة خاصة لنا، فحجز لنا طائرة ركاب بأكملها".

وبرزت صوباشي في المجال العام التركي بعد ترشحها لجائزة "MISS TURKEY"، قبل أن تربطها علاقة برجل الأعمال والإعلامي التركي الشهير أجون إيلاجالي الذي تزوّجته وأنجبت منها ابنتهما مليسا.

وانفصل الزوجان عام 2018، قبل أن تتعرّف صوباشي الملياردير المصري السالوسي، لتصبح تصريحاتها ومنشوراتها معه مثاراً للجدل مجدداً.