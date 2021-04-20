أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الثلاثاء، أنّ اختبارات آبار "تونا 1" و"تورك علي 1" و"تورك علي 2" بحقل "صقاريا" للغاز في البحر الأسود، ستنطلق خلال مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، عبر اتصال مرئي في اجتماع "التقنيات المحلية في صناعة النفط" الذي استضافته شركة تركيا للبترول.

وأفاد دونماز أنّ "محاولات عرقلة عمليات التنقيب والحفر شرقي البحر المتوسط بحجج غير قانونية، جعلتنا نمتلك أسطولاً قلّ نظيره حول العالم".

وأوضح أنهم تلقوا بعد اكتشاف الغاز في البحر الأسود دعوات من بعض الدول لإجراء عمليات تنقيب.

وأضاف: "أعمال التطوير والإنتاج تتواصل في حقل صقاريا للغاز، وستُجري سفينة القانوني للتنقيب اختبارات آبار تونا 1، وتورك علي 1، وتورك علي 2".

وأشار إلى أنّ الاختبارات ستبدأ أولاً في بئر "تورك علي 2" خلال الشهر المقبل.

ولفت إلى أنّ سفينة الفاتح تواصل عمليات التنقيب في موقع "أماسرا 1" الواقع شمال شرقي حقل "صقاريا"، من أجل اكتشافات جديدة في البحر الأسود.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1" بحقل صقاريا في البحر الأسود، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.