سياسة
3 دقيقة قراءة
خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح ابنة حاكم دبي
طالب خبراء بالأمم المتحدة دولة الإمارات بتقديم معلومات عن ابنة حاكم دبي وإطلاق سراحها، بعد شهرين من نشرها تسجيلاً مصوراً وصفت فيه الشيخة لطيفة نفسها بأنها رهينة في فيلا.
خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح ابنة حاكم دبي
خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح ابنة حاكم دبي / TRT Arabi
20 أبريل 2021

طالب خبراء بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء دولة الإمارات بتقديم معلومات عن ابنة حاكم دبي وإطلاق سراحها، بعد شهرين من بثّ هيئة الإذاعة البريطانية BBC تسجيلاً مصوراً قالت إنه للشيخة لطيفة، تصف فيه نفسها بأنها رهينة في فيلّا.

وقالت الإمارات في 19 فبراير/شباط إن الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل، بعد أن طلب منها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة ميشيل باشليه دليلاً على أنها على قيد الحياة، وسط قلق دولي متنامٍ بشأن مصيرها.

وقال خبراء حقوق الإنسان المستقلون بالأمم المتحدة في بيان مشترك: "نشعر بالقلق لعدم تقديم السلطات (في الإمارات) أي معلومات ملموسة بعد بثّ التسجيل المصور في فبراير/شباط، الذي ذكرت فيه الشيخة لطيفة أنها محتجزة رغماً عنها، والطلب الرسمي الذي أعقبه بتقديم مزيد من المعلومات بشأن وضعها".

وأضاف الخبراء أن "بيان السلطات الإماراتية أشار فحسب إلى أنها تتلقى الرعاية في المنزل، وهو ليس كافياً في هذه المرحلة".

وتضمّ لجنة الخبراء محققين تابعين للأمم المتحدة يتعاملون مع قضايا التعذيب والعنف ضد المرأة.

وجاء في البيان المشترك أن الخبراء دعوا إلى "تحقيق مستقل بشأن ملابسات احتجازها وإطلاق سراحها على الفور".

ولم تردّ السلطات الإماراتية على طلب من رويترز للتعقيب.

وذكرت متحدثة باسم مكتب باشليه هذا الشهر أنها لم تتلقَّ دليلاً من الإمارات على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة.

وقالت المتحدثة حينها إن مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة طلبوا الاجتماع مع سفير الإمارات في جنيف بشأن لطيفة، وهو ما اتُّفق عليه من حيث المبدأ.

وسلّط مصير الشيخة لطيفة (35 عاماً) وعلاقتها العاصفة مع والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ضوءاً جديداً على الشؤون العائلية لحاكم دبي.

وجذبت الشيخة لطيفة أنظار العالم في 2018 عندما نشرت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان مقطعاً مصوراً سجلته لطيفة تحدثت فيه عن محاولتها الفرار من دبي. وضُبطَت قبالة ساحل الهند بعد عملية للقوات الخاصة وأعيدت إلى دبي.

وقال الخبراء في بيان اليوم الثلاثاء إنهم عبّروا منذ ذلك الحين عن مخاوفهم للحكومة الإماراتية بشأن "اختفائها القسري واحتجازها الانفرادي".

وأضافوا: "احتجازها الانفرادي المستمرّ قد يكون له تبعات بدنية ونفسية ضارة، وقد يرقى إلى حد المعاملة القاسية اللا إنسانية والمهينة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us