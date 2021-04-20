سياسة
1 دقيقة قراءة
بايرن يرفض "السوبر" ويصف "الأبطال" بأنه أفضل بطولة في العالم
قال نادي بايرن ميونيخ إنه يرفض خطط إقامة دوري السوبر الأوروبي المقترح، وأشاد بدوري الأبطال ووصفه بأنه أفضل بطولة لكرة القدم في العالم.
بايرن يرفض "السوبر" ويصف "الأبطال" بأنه أفضل بطولة في العالم
بايرن ميونيخ يرفض خُطَط إقامة دوري السوبر الأوروبي المقترح / Reuters
20 أبريل 2021

رفض بايرن ميونيخ الثلاثاء، خطط إقامة دوري السوبر الأوروبي المقترح، وأشاد بدوري الأبطال ووصفه بأنه أفضل بطولة لكرة القدم في العالم.

وأعلن 12 نادياً بارزاً الأحد، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وسط معارضة شديدة من داخل اللعبة وخارجها.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان: "يرفض أعضاء وعشاق النادي دوري السوبر".

وأضاف: "يأمل بايرن ميونخ أن تواصل الأندية الأوروبية المنافسة في بطولة دوري الأبطال الرائعة وأن تعمل على تطويرها بالتعاون مع الاتحاد القاري (اليويفا). بايرن يقول (لا) لدوري السوبر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us