رفض بايرن ميونيخ الثلاثاء، خطط إقامة دوري السوبر الأوروبي المقترح، وأشاد بدوري الأبطال ووصفه بأنه أفضل بطولة لكرة القدم في العالم.

وأعلن 12 نادياً بارزاً الأحد، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وسط معارضة شديدة من داخل اللعبة وخارجها.

وقال هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان: "يرفض أعضاء وعشاق النادي دوري السوبر".

وأضاف: "يأمل بايرن ميونخ أن تواصل الأندية الأوروبية المنافسة في بطولة دوري الأبطال الرائعة وأن تعمل على تطويرها بالتعاون مع الاتحاد القاري (اليويفا). بايرن يقول (لا) لدوري السوبر".