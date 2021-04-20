سياسة
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رئيس سان جيرمان: أي اقتراحات دون دعم اليويفا لن تساعد كرة القدم
قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في بيان الثلاثاء، في إطار تعليقه على تأسيس دوري السوبر، إن أي اقتراحات دون دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لن تساعد كرة القدم، وستكون مدفوعة بمصالح شخصية.
رئيس سان جيرمان: أي اقتراحات دون دعم اليويفا لن تساعد كرة القدم
الخليفي قال إن اليويفا هي المنظمة التي تدير كرة القدم الأوروبية على مدار نحو 70 عاماً، ومن دونها لن تُحَلّ الأزمات / Reuters
20 أبريل 2021

قال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أحد أبرز الغائبين عن 12 نادياً أعلنوا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، إن أي اقتراحات دون دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لن تساعد كرة القدم.

ولم تنضمّ أندية فرنسا وألمانيا الكبرى، مثل بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا العام الماضي، وسان جيرمان، إلى 12 نادياً أسّست دوري السوبر الذي يضمّ أكبر الأندية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وأصدر الخليفي رئيس سان جيرمان بياناً بعد إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء، قال فيه: "باريس سان جيرمان يؤمن بأن كرة القدم لعبة للجميع. لقد كنت ثابتاً على هذا المبدأ منذ البداية".

وأضاف: "نحن كنادٍ لكرة القدم، عائلة قوامها هو جماهيرنا. أعتقد أنه يجب أن لا ننسى ذلك. نحن نثق بأن أي اقتراح دون دعم اليويفا، وهي المنظمة التي تعمل على رعاية مصالح كرة القدم الأوروبية على مدار نحو 70 عاماً، لن يحلّ الأزمات التي تواجه مجتمع كرة القدم حالياً، لكنه في المقابل يكون مدفوعاً بمصالح شخصية".

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي منفصل بالعاصمة الفرنسية الثلاثاء، إنه توجد حاجة إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية تطوُّر الوضع في ما يتعلق بدوري السوبر، قبل أن يتمكن من أي تعليق واضح بشأنه.

ويضمّ دوري السوبر حتى الآن ستة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز هي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، وثلاثة إسبانية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد، ومثلها من إيطاليا هي يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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