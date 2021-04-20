سياسة
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هيئة أوروبية تحذّر من رابط محتمل بين لقاح جونسون آند جونسون وجلطات دم نادرة
حذرت هيئة تنظيم الدواء الأوروبية الثلاثاء، من وجود رابط محتمل بين لقاح جونسون آند جونسون ضد كوفيد-19، وجلطات دم نادرة للغاية، بعد الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات في الولايات المتحدة.
هيئة أوروبية تحذّر من رابط محتمل بين لقاح جونسون آند جونسون وجلطات دم نادرة
عدة دول علّقت العمل بلقاح جونسون آند جونسون بسبب شبهات ارتباطه بجلطات دموية
20 أبريل 2021

قال خبراء في هيئة تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إنهم وجدوا "رابطاً محتمَلاً" بين لقاح جونسون آند جونسون ضد كوفيد-19، وجلطات دم نادرة للغاية، بعد الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات في الولايات المتحدة.

وأوضحت هيئة الأدوية الأوروبية في بيان، أن تحذيراً من حدوث جلطات دم غير معتادة نادرة للغاية يجب أن يُضاف إلى نشرة عبوات لقاح جونسون آند جونسون.

وأضافت الهيئة أن اضطرابات الدم النادرة هذه يجب أن تُعتبر "من الآثار الجانبية شديدة الندرة للقاح"، لكنها في الوقت ذاته اعتبرت أن "منافع لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا تفوق مخاطره".

والأسبوع الماضي وقفت جونسون آند جونسون نشرها اللقاح في أوروبا بعد توصية مسؤولين أمريكيين بتعليق استخدامه بعد اكتشاف 6 حالات حدثت فيها جلطات دم نادرة للغاية من بين نحو 7 ملايين شخص تلقوا اللقاح.

وقال مسؤولون أوروبيون إنهم يدرسون كل الأدلة المتاحة حالياً من الولايات المتحدة، وتتضمن 8 تقارير عن حالات خطيرة من جلطات دم نادرة ارتبطت بانخفاض الصفائح الدموية، ومنها وفاة واحدة.

وأوصت جونسون آند جونسون الحكومات الأوروبية بتخزين جرعاتها حتى تصدر الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي إرشادات لاستخدامها، ولم يبدأ بعد الاستخدام الموسع للقاح في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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