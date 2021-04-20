سياسة
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السعودية توقّع اتفاقاً مع اليونان لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي
قال دبلوماسي يوناني الثلاثاء، إن اليونان والسعودية وقّعتا اتفاقاً لإعارة المملكة منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي، في حين أكدت وكالة الأنباء السعودية واس توقيع الاتفاقية بين وزيرَي خارجية البلدين لدعم القدرات الدفاعية للمملكة.
السعودية توقّع اتفاقاً مع اليونان لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي
المسؤول قال إن منظومة باتريوت الأمريكية الصنع ستُستخدم لحماية منشآت الطاقة الحيوية في السعودية / وكالة الأنباء السعودية (واس)
20 أبريل 2021

قال دبلوماسي يوناني الثلاثاء، إن اليونان والسعودية وقّعتا اتفاقاً لإعارة المملكة منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي.

وقال المسؤول: "وقّع الطرفان الاتفاق اليوم (الثلاثاء) في الرياض".

والتقى وزيرا الخارجية والدفاع اليونانيان نيكوس ديندياس ونيكوس باناجيوتوبولوس اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض.

وقال المسؤول إن منظومة باتريوت الأمريكية الصنع ستُستخدم لحماية منشآت الطاقة الحيوية في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "وزير الخارجية ووزير خارجية اليونان وقّعا اتفاقية بين البلدين حول مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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