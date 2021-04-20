سياسة
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تركيا.. مقترح برلماني لتشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا
أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن الحزب سيقدّم الثلاثاء لرئاسة البرلمان مقترحاً لتشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا. من جهته رحّب رئيس البرلمان بالمقترح وأكد أهمية مجموعات الصداقة في الدبلوماسية البرلمانية.
تركيا.. مقترح برلماني لتشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا
البرلمان التركي / AA
20 أبريل 2021

أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي بولنت توران، أن الحزب سيقدم الثلاثاء مقترحاً لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في البرلمان التركي الثلاثاء، أعرب توران عن اعتقاده أن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على كلا البلدين وعلاقاتهما.

وأضاف: "سنقدّم المقترح اليوم، وسنتابع الموضوع مع المديريات المعنية في رئاسة البرلمان".

وأطلق مسؤولون أتراك ومصريون مؤخراً تصريحات إيجابية عن العلاقات الثنائية، كما تَبنَّى البلدان مواقف تؤشّر على تحسُّن مرتقب في العلاقات بينهما، بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية.

وأشار توران إلى أنهم سيقدمون أيضاً مقترحاً من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا وليبيا.

وتشهد العلاقات الليبية-التركية تحسناً متصاعداً منذ توقيع الجانبين مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

من جانبه أكّد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيراً إلى أن مجموعات الصداقة جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.

وأشار شنطوب في تصريح صحفي، إلى تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترحاً لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" بين تركيا ومصر، بعد توقف 8 سنوات لمجموعة الصداقة التي كانت قائمة سابقاً.

وأضاف أن مجموعات صداقة أُسّست مع عديد من الدول، معرباً عن ترحيبه باتخاذ خطوة نحو إنشاء مجموعة صداقة مع مصر تكون ذات فائدة.

مصدر:AA
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