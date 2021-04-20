سياسة
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جاوش أوغلو: وفد يزور القاهرة الشهر المقبل ونعارض تصنيف الإخوان إرهابيين
أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن بلاده تعارض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، مضيفاً أن وفدأ من وزارة الخارجية على مستوى المساعدين سيزور القاهرة الشهر المقبل.
جاوش أوغلو: وفد يزور القاهرة الشهر المقبل ونعارض تصنيف الإخوان إرهابيين
وزير الخاريجة التركي يقول إن الإخوان المسلمين تنظيم سياسي يسعى للوصل إلى السلطة بالانتخابات / AA
20 أبريل 2021

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، أن وفداً على مستوى مساعدي وزير الخارجية سيزور مصر في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بناءً على دعوة مصرية.

وقال جاوش أوغلو في لقاء مع قناة "خبر ترك" المحلية: "وصلتنا دعوة من مصر على مستوى المساعدين؛ زملاؤنا سيذهبون في مايو/أيار، وبعد ذلك سنجلس مع السيد (وزير الخارجية المصري سامح)شكريونبحث مسألة تعيين السفراء".

وحول العلاقة مع مصر تَحدَّث الوزير التركي عن تطور العلاقة بين أنقرة والقاهرة منذ 2019، ومحاولات الوصول إلى أرضية مشتركة لبدء حوار حقيقي يعيد ترميم العلاقات، التي تدهورت منذ رفضت تركيا الانقلاب العسكري عام 2013 على الرئيس المنتخب في حينه محمد مرسي.

وأكّد جاوش أوغلو أن تركيا تتعامل مع حكومات ودول ولا تتعامل مع أحزاب أو جماعات في علاقاتها الخارجية، وأن من يكسب الانتخابات هو من يمثّل الشعوب، ويصبح الحكومة التي تمثّل الدول.

وحول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، أكّد الوزير أن تركيا ضدّ إعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، موضحاً: "الإخوان حركة سياسية لا إرهابية".

وأضاف أن "الإخوان حركة سياسة تحاول الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات، أحببنا ذلك أم لا".

وشهدت العلاقات التركية-المصرية تطوراً لافتاً في الأسابيع الأخيرة، شهد تبادلاً للتصريحات والمواقف الإيجابية بين البلدين، التي أثمرت اتفاقاً على زيارة وفد تركي للقاهرة الشهر المقبل.

مصدر:TRT عربي
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