سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 21 أبريل/نيسان 2021
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو / AA
21 أبريل 2021

أهم الأحداث:

وفد تركي يزور القاهرة الشهر المقبل، وجولة أولية من المحادثات السعودية-الإيرانية في بغداد.

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جاوش أوغلو: وفد يزور القاهرة الشهر المقبل ونعارض تصنيف الإخوان إرهابيين

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، أن وفداً على مستوى مساعدي وزير الخارجية سيزور مصر في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بناءً على دعوة مصرية. [TRT عربي]

وحول العلاقة مع مصر تَحدَّث الوزير التركي عن تطور العلاقة بين أنقرة والقاهرة منذ 2019، ومحاولات الوصول إلى أرضية مشتركة لبدء حوار حقيقي يعيد ترميم العلاقات، التي تدهورت منذ رفضت تركيا الانقلاب العسكري عام 2013 على الرئيس المنتخب في حينه محمد مرسي. [TRT عربي]

وحول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، أكّد الوزير أن تركيا ضدّ إعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، موضحاً: "الإخوان حركة سياسية لا إرهابية". [TRT عربي]

جولة أولية من المحادثات السعودية-الإيرانية في بغداد.. ماذا ناقشت؟

حملت جولة أولى من محادثات مباشرة بين الخصمين الإقليميين السعودية وإيران إشارة إلى تهدئة محتملة بعد سنوات من العداء الذي امتدّ غالباً إلى بلدان مجاورة، إلا أن قلّة يتوقعون نتائج سريعة لهذه الجولة. [TRT عربي]

المحادثات استضافها العراق في وقت سابق من هذا الشهر، وأكّد الثلاثاء مسؤول عراقي وآخر غربي في بغداد عقدها. [TRT عربي]

وسعت السعودية لإجراء محادثات مع إيران في حين تحاول المملكة إنهاء حربها المستمرة منذ سنوات في اليمن ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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