أجرت كل من البحرين والإمارات الثلاثاء، مباحثات منفصلة مع مسؤولين إسرائيليين لتعزيز علاقات التعاون مع تل أبيب.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إنه جرى اتصال هاتفي بين وزيرها عبد اللطيف الزياني ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وأضافت أنه "تم خلال الاتصال (بحث) الجهود التي تُبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تم تحقيقه من تقدُّم في سبيل بناء علاقات بنَّاءة تحقق المصالح المشتركة".

وفي أبوظبي استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، زفي حيفتس مبعوث وزير خارجية إسرائيل الخاصّ إلى دول الخليج، وبحثا "سبل تعزيز التعاون المشترك"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأبرمت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيات عديدة في مجالات متعددة، بجانب تبادل زيارات بين مسؤولين، منذ أن وقّعَت أبو ظبي والمنامة مع تل أبيب، في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات.

وبجانب الدولتين الخليجيتين، وقّع المغرب والسودان أيضاً العام الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأثارت هذه التطورات غضباً شعبياً عربياً واسعاً في ظلّ استمرار احتلال إسرائيل أراضي عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.